Danny Vera steelt de show met Zeeuwse nuchterheid tijdens laatste Pauw

Pauw besprak met Danny Vera het succes van zijn hit Roller Coaster toen hij de vraag stelde of hij geen gouden plaat had willen hebben ervoor. Nou, daar zat de Middelburgse artiest niet zo op te wachten, zo bleek.

'Rare poppenkast'

"Ik vind het altijd een beetje gek als ik een gouden plaat in een programma zoals die van jou moet krijgen. Dat ik dan heel verrast moet gaan doen, terwijl ik dan precies weet wanneer ik dat ding krijg. Ik heb hem ook nog voor de helft zelf betaald. Dat geldt voor iedereen. Ik wil niet zo'n rare poppenkast", zei Vera tegen Pauw.

En dan zeggen mensen: hij is zo bescheiden, maar ik ben helemaal niet bescheiden! Ik sta in een bloemetjespak op het podium!" Danny Vera

"Het is een beetje een dooddoener voor de muziekindustrie dit, maar het is echt kijk mij eens even lekker wat veren in mijn reet gestoken krijgen in een programma. En dat krijg ik al genoeg, want er staan zalen vol met mensen en die vinden het hartstikke leuk als ik een paar liedjes kom spelen. Maar dat hoeft dan niet nog eens extra aangedikt te worden", zo vervolgde hij.

'Helemaal niet bescheiden!'

"Het is maar muziek", zei hij eerder in de uitzending. "En bij muziek horen in mijn ogen geen prijzen. En dan zeggen mensen: hij is zo bescheiden, maar ik ben helemaal niet bescheiden! Ik sta in een bloemetjespak op het podium!"

Liever dan het in ontvangst nemen van allerlei prijzen, ziet Vera dat mensen naar hem toe komen met een persoonlijk verhaal over wat zijn muziek teweeg heeft gebracht. "Ik heb liever dat mensen naar me toe komen en zeggen: ik heb een moeilijke periode periode gehad en ik heb non-stop dat liedje gedraaid omdat ik daar een beter gevoel van krijg. Dan vind ik dat dat veel meer waard."

'Niet aan andermans ellende geld verdienen'

Op de vraag of zijn nummer dan ook populair is op uitvaarten antwoordt Vera: "Ik kreeg op een gegeven moment zoveel aanvragen voor crematies en begrafenissen. Ik denk als ik ze allemaal pak en ik vraag twee ruggen, dan hoef ik anderhalf jaar te werken en dan ben ik miljonair." Dan wordt zijn toon weer serieus. "Ik doe geen begrafenissen. En als ik ze zou doen, zal ik er geen geld voor vragen. Ik ga niet aan iemand anders zijn ellende geld verdienen."

Danny Vera steelt de show tijdens laatste aflevering van Pauw (foto: BNNVara)

Sowieso peinst hij er niet over om het hele land door te trekken om op allerhande feestjes te gaan staan. "Ik doe geen bedrijfsfeesten. Ik ga echt niet voor iemand van Shell lekker dik mijn zakken vullen als deze mensen de planeet om zeep helpen."

Reacties

Voor wie Danny Vera al langer volgt, zal het niet als een verrassing komen dat hij er zo over denkt, hij steekt zijn mening hierover immers niet onder stoelen of banken. Maar voor veel van de 1,3 miljoen kijkers kwam het klaarblijkelijk als een fijne verrassing, getuige de vele positieve reacties op social media.

Ook mede-talkshowgast Britt Dekker kende die kant van Danny Vera nog niet. "Jij bent echt grappig!", floepte zij eruit na de eerdergenoemde opmerking over bedrijfsfeestjes. "Sowieso: jij bent een van de beste artiesten van ons land, maar ik wist niet dat je zo droog was!"

Kijk hier de hele aflevering van Pauw terug op NPO Start.