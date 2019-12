Mark kijkt in de potten van bekende Zeeuws-Vlaamse koks

Een jaar lang bezocht de fotograaf verschillende restaurants in Zeeuws-Vlaanderen. Samen met tekstschrijver Sandra Cornelissen en zijn dochter en ontwerper Suzanne bundelde hij de verhalen en recepten van bekende en minder bekende horeca-ondernemers. "Ik houd zelf erg van eten en koken, zo is het idee voor dit boek ontstaan. Het unieke is dat deze culinaire helden nu eens samen in één boek staan."

Een kruimeldief of een koffiezetapparaat voor de camera hebben is ook leuk, maar met eten kan je zoveel meer." Fotograaf Mark Neelemans

Zo deelt Syrco Bakker van tweesterrenrestaurant in Cadzand Pure C zijn favoriete recept en schreef Sergio Herman het voorwoord. "Dat zijn toch wel Zeeuws-Vlamingen waar ik naar opkijk. Wat zij voor de regio betekenen, is natuurlijk erg bijzonder."

Ook de fotograaf zelf heeft kooktips gekregen en is al aan de slag gegaan met de recepten van de sterrenchefs. "Voor kerst wil ik ook een voorgerecht uit het boek maken. Het zijn allemaal gerechten die goed zijn na te maken. Het moeilijke kan wel zijn om aan sommige producten te komen. Plankton bijvoorbeeld, daar moet je wel even naar op zoek gaan."

Fotograaf Mark Neelemans (foto: Omroep Zeeland)

Neelemans fotografeert voornamelijk producten. "Een kruimeldief of een koffiezetapparaat voor de camera hebben is ook leuk, maar met eten kan je zoveel meer. Je kan zelf bepalen hoe je het wil hebben."

Trots

Het boek smaakt dan ook wel naar meer. De fotograaf wil nog wel een boek maken. "Weer iets culinairs, maar dan Zeelandbreed. We mogen best trots zijn op wat we in onze provincie allemaal hebben en doen. Dat wil ik graag laten zien."