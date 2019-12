Kloetinge heeft aan één helft genoeg tegen Klundert

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

De derdeklasser uit Noord-Brabant moest zeven basisspelers én de hoofdtrainer missen en had Kloetinge verzocht om de wedstrijd doordeweeks te spelen, maar Kloetinge was niet in staat om mee te werken aan verplaatsing. Bij Kloetinge nam Nando Pijnenburg, zoals gebruikelijk in bekerwedstrijden, plaats onder de lat.

Kloetinge was van begin tot eind heer en meester en nam na een kwartier spelen de leiding via Huib van Hecke. De aanvaller was het eindstation van een mooie aanval en maakte geen fout oog-in-oog met de Klundert-doelman. Lang leek het erop dat de thuisploeg met enige hoop de kleedkamer in zou mogen, maar de 'dolle vijf minuten' voor rust maakten daar een einde aan.

Xander van der Poel was de eerste die zijn naam bij de doelpuntenmakers voegde, hij zette zijn voet tegen de bal uit een scrimmage. Jeroen de Jonge maakte er 0-3 van uit een vrije trap vlak buiten het strafschopgebied, en nog voor het rustsignaal breidde Daan Esser de stand verder uit. Hij tikte een voorzet van Van der Poel langs de keeper.

Met deze ruime voorsprong op zak schakelde Kloetinge enkele versnellingen terug in de tweede helft. Na een uur spelen maakte Freek Kemeling als invaller zijn debuut voor Kloetinge. De Bevelandse club speelde de wedstrijd rustig uit, waardoor enkel in de laatste seconden nog een hoogtepunt te melden was; Van der Poel tekende zijn tweede treffer van de wedstrijd aan en bepaalde de eindstand op 0-5.

Scoreverloop

0-1 Huib van Hecke (15)

0-2 Xander van der Poel (40)

0-3 Jeroen de Jonge (44)

0-4 Daan Esser (45)

0-5 Xander van der Poel (90)

Opstelling Kloetinge

Nando Pijnenburg, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge (Timo Jansen/64), Xander van der Poel, Roy Mulder, Ronaldo Meijer (Freek Kemeling/60), Valentijn van Keulen, Daan Esser, Jeremy Hubregtse, Huib van Hecke (Luuk van Vossen/64)