Kerstkoor trekt per trein van Vlissingen naar Breda

Om 10.45 uur had het koor zijn eerste optreden al in de stationshal van Vlissingen. Daarna snel opruimen en de trein in, op weg naar het volgende station. Om 11.45 uur zong het koor in Middelburg, ruim een uur later in Goes.

Een strakke planning, maar dat zorgde niet voor stress bij het koor van ruim vijftig mannen en vrouwen. "We hebben een kwartier om op- en af te breken, maar doen het in tien minuten. We hebben iedere keer vijf minuten over, het gaat als een trein", aldus Charles Tournoij van Sing@Sea.

Aangenaam verrast

De bezoekers van het station waren aangenaam verrast. "Het was voor mij helemaal nieuw. Ik had m'n auto even geparkeerd en toen ben ik hier even langsgelopen", zei een toeschouwer. "Ik vind het wel heel mooi klinken in zo'n hal. Het past wel bij de sfeer hier."

Maar de trein wacht op niemand. Een uur na aankomst was het koor alweer uit Goes verdwenen. Op naar het volgende optreden in de stationshal van Roosendaal.

Koor reist per trein van Vlissingen naar Breda

