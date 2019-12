Flink shoppen tijdens de Kerstfair in Groede

Ilse van de Nabiele uit Philippine kon haar geluk niet op want er waren enorm veel kerstballen te koop. "Ik ben kerstballenverzamelaar en heb vier mooie zilveren kerstballen gekocht uit de jaren 50", vertelt Van de Nabiele. Ook Nadine Leliaert was geslaagd en liet haar nagels lakken voor de feestdagen. "Normaal gesproken mag ik geen nagellak dragen omdat ik in de zorg werk, maar nu heb ik mijn arm gebroken en zit ik thuis. Dus nu kan het een keer."

Nieuwe start

De kerstmarkt in Groede was vroeger traditie, maar heeft even een pauze gehad van drie jaar. "De vorige organisator is ermee gestopt dus wij zijn met een hele nieuwe groep gestart", vertelt organisator Ria van den Hemel, "Deze groep bestaat uit verschillende leeftijdscategorieën zodat de jongeren de organisatie over kunnen nemen als de ouderen ermee stoppen. Op die manier kan het door blijven gaan want de Kerstfair hoort gewoon bij Groede", aldus Van den Hemel.