RBVM plaatst zich voor bekerfinales

De Middelburgse ploeg begon het toernooi sterk door Devedo in een spannende wedstrijd met een klein verschil te verslaan. Het is voor speler Edwin Schalkx een teken dat RBVM best mee kan op een hoger niveau. "De jongens die daar spelen zijn jong en trainen veel. Blijkbaar kunnen wij als oude garde daar gewoon nog van winnen."

Imago

De bekerwedstrijden trekken veel bekijks van andere sporters in het Middelburgse sportcomplex De Sprong, Mark Aalders ziet het bekertoernooi dan ook als een belangrijk moment om het imago van de sport op te krikken, "Op een dag als vandaag zijn er ook veel korfballers en andere sporters, die kijken toch even binnen of komen even op de tribune zitten. Dat doet de sport zeker goed, zeker omdat er in het verleden toch een soort taboe heerste dat rolstoelbasketbal alleen voor gehandicapten was,"

Vooroordeel

En die mening begint volgens Aalders langzaam te veranderen, "Je ziet nu dat mensen die bij het normale basketbal niet meer mee kunnen doen door een knieblessure bij ons aankloppen om mee te doen. Dat is hartstikke leuk om te zien."

Sportief gezien zit het wel goed met de Middelburgse club, in de eerste ronde van de beker wist RBVM twee van de drie wedstrijden te winnen waardoor de club in februari in actie mag komen op de finaledag.