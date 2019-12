Speciale uitzending Willem van Hanegem bij Omroep Zeeland

Van Hanegem vertelt over zijn jeugdvakanties die hij ieder jaar in Breskens doorbracht. Ook toen hij als voetballer al doorgebroken was, kwam Van Hanegem nog op vakantie in Zeeland.

Beroemd is de anekdote over hond Wodan, die een beslissende stem had in een transfer van Van Hanegem naar Olympique Marseille, waar De Kromme veel geld kon verdienen. De hond blafte op het strand in Breskens, waardoor de transfer naar Frankrijk niet doorging.

Het bombardement

Van Hanegem groeide op in Utrecht. Bij het bombardement van Breskens in 1944 kwamen veel familieleden van Van Hanegem om het leven. Zo werden zijn vader Lo en broer Izaak getroffen. Na de oorlog vertrok het gezin met moeder Anna van Grol naar Utrecht. Van Hanegem vertelt over de rol van zijn vader, die tijdens het bombardement het leven redde van een baby, ten koste van zijn eigen leven.

Willem van Hanegem in het Scheldetheater in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Ook op latere leeftijd is de band met Zeeland gebleven. Zo wilde Van Hanegem met zijn vrouw Marianne en kinderen Boy en Willem naar Breskens verhuizen. Toch ging het niet door. Van Hanegem vertelt erover.

In de uitzending zijn ook fragmenten te zien van de theatershow over Van Hanegem, begin december in Terneuzen.