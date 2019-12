'Russische oliemaatschappij als sponsor van stadspark? Hoe is het mogelijk'

"Lukoil is een partij die het niet zo nauw neemt met de natuur, ze zijn aan het boren in het arctisch gebied, heel omstreden want dat is een kwetsbaar natuurgebied", zegt Leny van den Heuvel (Groen Links), "En juist deze partij sponsort de bomen in ons stadpark. Nota bene Russische berken."

Lukoil is een van de grootste oliemaatschappijen van Rusland. Het bedrijf is sinds tien jaar een grote aandeelhouder van Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost. Lukoil bezit 45% procent van de aandelen. Om het tienjarige jubileum van de samenwerking luister bij te zetten, sponsort Lukoil het nieuwe stadspark in Middelburg met een bedrag van 30.000 euro.

"Stel dat het Shell was geweest, dan kan je ook vragen stellen", aldus Van den Heuvel, "Maar dit is echt even wat anders. Lukoil heeft nauwe banden met Poetin. Hadden we dit wel moeten doen? Had daarover niet eerst met de raad moeten worden gesproken?"

Met het sponsorgeld van Lukoil zijn tien Russische berken aangeplant, de speeltoestellen aangeschaft en wordt een fontein in de centrale vijver van het park aangelegd.

Wethouder Johan Aalberts (CDA) van financiën wil niet reageren op deze kwestie. De schriftelijke vragen van GroenLinks moeten eerst door het gezamenlijke college van burgemeester en wethouders worden besproken. Begin januari komt Aalberts met een reactie.