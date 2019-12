Shirin van Anrooij kan haar sterke seizoensvorm niet doorzetten in Citadelcross

Shirin van Anrooij kan haar goede vorm dit seizoen niet doorzetten in Namen (foto: Orange Pictures)

Van Anrooij had het vanaf de start al moeilijk in Namen. Op een, door de regen geteisterd parcours, verloor ze al snel veel tijd op de kop van het veld. Na de eerste ronde moest ze al meer dan een minuut toegeven op de kop van het peloton. In een groepje met onder meer Marianne Vos probeerde ze naar voren te schuiven, maar Van Anrooij bleef hangen op de zeventiende plek.

Ook in het vervolg van de cross kon Van Anrooij geen potten breken. Ze kon het tempo van Vos niet volhouden en had na drie rondes een halve minuut achterstand op een top-10 plaats. Die kwam in het vervolg van de koers ook geen enkel moment meer in zicht. Toch knokte ze zich nog naar een achttiende plaats bij de Elite Dames.



Lucinda Brand was de sterkste dame in Namen en bleef landgenotes Carmen del Ceylin Alvarado en Annemarie Worst voor.

Beloften

Tim van Dijke uit Colijnsplaat reed naar een verdienstelijke achtste plaats bij de beloften. Hij moest vierenveertig seconden toegeven op de winnaar: Kevin Kuhn uit Zwitserland. Die was Ryan Kamp en de Italiaan Jakob Dorigoni de baas in de strijd om de overwinning. Het is voor Van Dijke zijn beste resultaat in het huidige wereldbekerseizoen. Alleen bij het EK Veldrijden in Silvelle (Italië) eindigde hij nog hoger (5e plaats).