Kerstmis is springlevend in Middelburgs hofje

De Jozef en Maria die vanmiddag dienst hadden, stonden bij een kribbe waar hun eigen baby in lag. Maar het kindje lag er niet alleen een paar dagen te vroeg, het bleek ook stiekem een meisje te zijn. "Maar dat kan in deze tijd, hè?!", voegde Maria daar aan toe.

De levende have in de stal was niet compleet. Een ezel was er niet. Daar was volgens de organisatie in het hofje geen plek voor. En ook de os was eigenlijk een stierenkalf. Met het kalfje heeft de organisatie nog het nodige te stellen gehad. Tijdens de eerste nacht is het beest ontsnapt. "Toen ze 's morgens hier de boel open deden, liep het kalf op het pleintje. Er was verder niets mis, los van enige verontreiniging die zo'n beest toch levert", vertelt Jan Nauta van de organisatie.

De levende kerststal in het Hofje Onder Den Toren in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Kerstsfeer

Bezoekers genoten ondanks de afwezige ezel toch van de kerststal. "Het is toch een hele sfeer, echt kerst", zei een bezoekster van de stal. Zij is blij met de verhuizing van de levende kerststal van het Hofplein naar het Hofje Onder Den Toren. "Het is toch meer in de stad, je kan er makkelijker heen." De stal helpt haar in ieder geval om in de kerstsfeer te komen: "Met alles wat ze erbij doen, een kerstmusical en zo. Dan kom je ook helemaal in die sfeer."

ITEM Levende kerststal