Zo worden de spelers in Dik Trom snel dik

In de kleedkamer heeft iedereen zijn zogenaamde dik-maak-pak. Dat is een hemd gevuld met een soort samengeperste stof. De meesten hebben een schort, maar Sitah Lampert die Dik Trom speelt heeft een speciaal pak. "Ik heb een onderbroek, 'de bilpartij', en ik heb een top, 'de buikpartij', dus dat is handig. Dan kan ik het nog een beetje ophijsen als mijn billen afzakken en kan ik makkelijk naar het toilet", vertelt Lampert.

Warm

Dankzij het pak zitten er meteen een aantal extra centimeters op de buiken van de spelers. Dat is volgens 'pa Trom' Kees Baijens ontzettend warm. "Ik zit er pas net in en ik heb het nu al bloedheet", zegt hij. Ook het bewegen in het pak was voor Baijens even wennen. "Het zitten, dansen en lopen gaat anders, maar dat gaat allemaal heel natuurlijk. Het is niet dat ik overdreven aan het waggelen ben", aldus Baijens.

Baijens speelt de rol van Diks vader die samen met zijn familie verhuisd naar Dunhoven waar hij een restaurant begint. Daar is iedereen dun en zitten ze helemaal niet te wachten op de familie Trom. Om te weten hoe dat afloopt is de voorstelling nog de hele kerstvakantie te zien in het Minitheater in Middelburg.