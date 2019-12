Ga er maar even lekker voor zitten: de Zeeuwse Documentaireweek 2019

We hebben de uitzendingen voor je op een rijtje gezet.

Zeeuwse Documentaireweek 2019

Datum Tijd Documentaire 25 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Operatie Oosterschelde 26 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Oculus Maris 27 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 De Vergeten Slag 28 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 De laatste getuigen 29 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Soldaat Zonder Wapen 29 december Vanaf 18.00 uur elk halfuur herhaald De zee zat erin 30 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Sloop of Hoop 31 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Navarone, op weg naar de Goffert, Keep the Faith

Operatie Oosterschelde

Woensdag 25 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Vijftig jaar geleden wilde de overheid de Oosterschelde afsluiten met een dichte dam. Dat bood bescherming tegen de zee. Over de gevolgen voor landschap en milieu werd niet nagedacht. Een kleine groep actievoerders vond dat onaanvaardbaar. Ze vochten om de Oosterschelde open te houden. Een actie die uiteindelijk leidde tot de komst van de stormvloedkering. In de film Operatie Oosterschelde komen de activisten van toen aan het woord: Jan Terlouw, Kees Slager en vele anderen.

Oculus Maris

Donderdag 26 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Een unieke blik op het werkproces van Johnny Beerens uit Breskens die tweeënhalf jaar lang, de totstandkoming van zijn monumentale werk Oculus Maris vastlegde. Johnny Beerens doet alles zelf. Tekenen, krassen, papier scheppen, etsen, zagen, schuren, lijmen, construeren en schilderen.

Daarmee sluit deze film naadloos aan bij Johnny waarin hij ook in alles de regie houdt en controleert. Het werk Oculus Maris is aangekocht en hangt op een niet-openbare plek. Door deze film krijgt het publiek de kans om niet alleen kennis te maken met dit werk maar het vooral te ervaren. Het is een ode aan de zee, de getijden, de kracht van de natuur en de kringloop van het leven.

De Vergeten Slag

Vrijdag 27 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Wie kent het verhaal van de Slag om de Schelde? De slag die mede beslissend was voor de bevrijding van Nederland. Waarom heeft de strijd om de Westerschelde, de aanvoerroute naar Antwerpen geen plaats gekregen in ons nationale collectief geheugen? De pijnlijke constatering dat er heel veel blunders zijn begaan?

Of het feit dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen vooral door toedoen van de geallieerden zelf? Of het besef dat Eisenhower en Montgomery wellicht beter mét dan tégen elkaar hadden kunnen vechten? In De Vergeten Slag wordt door middel van archiefbeelden, ooggetuigenverslagen en interviews met historici en experts een beeld geschetst van deze strijd en de achtergronden ervan. We gaan terug naar de plaatsen, die cruciaal waren voor de Slag om de Schelde. Zo krijgt de zware militaire operatie van het najaar 1944 in Zeeland een plaats in de geschiedenis. Een plaats die ze verdient.

De laatste getuigen

Zaterdag 28 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Ze leven nog; de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Ze kunnen nog verhalen vertellen over verzet en verraad, over onmacht en berusting en over het wereldnieuws dat ze tegen wil en dank in hun achtertuin aanschouwden. De laatste getuigen vertelt het verhaal van de gewone mensen die zich moesten zien te redden terwijl hun vrijheden meer en meer werden ingeperkt.

Soldaat Zonder Wapen

Zondag 29 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

Soldaat zonder wapen is een documentaire en een film ineen. Het verhaal speelt zich af tijdens de Slag om de Schelde 1944, een donkere bladzijde in de Zeeuwse geschiedenis. Zeeuws-Vlaanderen is compleet vernietigd, Walcheren staat onder water, vele soldaten sneuvelen of raken gewond en honderden burgers zijn ontheemd. De militaire artsen en het Rode Kruisdorp Arnemuiden staan centraal in Soldaat zonder wapen.

Ooggetuigen van toen vertellen hun verhaal. Maar ook veteranen van nu komen aan het woord, militaire artsen en verpleegkundige die vertellen over hun recente ervaringen in oorlogsgebied. Door het oorlogsverhaal van toen naar het heden te trekken wordt het de vernietigende kracht van de oorlog des te beter voelbaar.

De zee zat erin

Zondag 29 december: vanaf 18.00 uur elk halfuur herhaald

Zijn hele leven is hij al verknocht aan de zee en toen hij als kind zijn eerste schelpje vond op het strand van Cadzand, was Gerrit de Zeeuw verkocht. Zijn leven lang is hij schelpen blijven verzamelen. Niet alleen in Zeeland maar ook ver daarbuiten en heeft inmiddels een museum vol met een imposante verzameling. Daar geniet hij enorm van. Ook anderen laat hij mee genieten in zijn Schelpenmuseum in Zaamslag. Maar wat moet hij met zijn verzameling doen als hij er straks niet meer voor kan zorgen?

Sloop of Hoop

Maandag 30 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

In het najaar van 1944 liggen veel dorpen en steden volledig in puin. De wederopbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen wordt voortvarend aangepakt, nergens in Nederland bouwde men zo snel, zo vroeg al weer op. Intussen is wat toen werd gemaakt over de houdbaarheidsdatum. Overal in Nederland, maar vooral daar waar het begon.

Een dilemma, omdat alles min of meer gelijktijdig aan vervanging toe is. Kerken raken in onbruik, winkels staan leeg, scholen sluiten, woonhuizen verkommeren. Niet alles is slecht of ongeschikt. Er is wel degelijk architectonische kwaliteit en er zijn volop kansen voor hergebruik. Wat moeten we doen met de toekomst van toen: koesteren of afbreken? Wat willen we bewaren, wat mag weg?

Navarone, op weg naar de Goffert, Keep the Faith

Dinsdag 31 december: 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur

De documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith toont hoe een band van vrienden is uitgegroeid tot een geoliede rockmachine. Na een succesvol avontuur bij The Voice of Holland 2018 en twee shows in de Ziggo Dome werd de droom om ooit in het Nijmeegse Goffertpark te spelen dit jaar werkelijkheid. De heren speelden in het voorprogramma van Bon Jovi, jeugdidool van Navarone-zanger Merijn van Haren. In deze documentaire volgen we de band, waaronder gitarist Roman Huijbreghs, oorspronkelijk uit Middelburg, in aanloop naar hun optreden.