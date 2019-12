Voormalig stadsdichteres Chawwa Wijnberg overleden

De laatste poëziebundel van Chawwa Wijnberg (foto: Omroep Zeeland)

Chawwa Wijnberg was in 2003 en 2004 stadsdichter van Middelburg, Ze publiceerde tussen 1989 en 2019 acht poëziebundels. De laatste was 'Het ontbreken hoor je niet' dat in maart verscheen.

Wijnberg werd in juli 1942 geboren. Haar vader zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en werd gefusilleerd. Dit verlies was een terugkerend thema in haar werk.