Zeeland wordt wakker: uitverkocht huis voor Danny Vera en vraagtekens van GroenLinks

Het Centraal Bureau voor de Statistiek grijpt deze maandag aan om met cijfers over eenoudergezinnen te komen. Het aantal kinderen in een eenouderhuishouden blijft gestaag toenemen. Het zijn er nu gemiddeld bijna één op de zes. De Zeeuwse cijfers zijn te vinden in dit artikel:

Groen Links zet grote vraagtekens bij de sponsoring van het stadspark in Middelburg door de Russische oliemaatschappij Lukoil. Volgens de partij is het geen slim idee van de gemeente om in zee te gaan met een bedrijf dat naar olie boort in de ijszeeën en bovendien op goede voet staat met Poetin.

Het is allemaal wat vrolijker dan gisteren dan gisteren met regelmatig opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Op de meeste plaatsen is het droog, de meeste kans op een bui is er in het binnenland. Er staat wel een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest, de maximumtemperatuur is 8 à 9 graden.