Drugsrijder vliegt uit de bocht bij Wilhelminadorp

(foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 05.05 uur op de Wilhelminapolderweg bij Wilhelminadorp. De bestuurder verloor in een bocht de macht over de auto en botste tegen enkele verkeersborden en een boom. De auto kwam midden op de weg tot stilstand. Een ambulanceteam heeft de bestuurder ter plekke onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De beschadigde auto is weggetakeld.

Joint gerookt

De bestuurder gaf toe aan de toegesnelde agenten dat hij een joint had gerookt. Bij de speekseltest werd inderdaad THC aangetroffen, de werkzame stof in wiet. Een GGD-arts heeft een bloedmonster afgenomen, zodat nader onderzocht kan worden welke drugs hij precies gebruikt heeft en hoeveel.

Op het politiebureau verklaarde de bestuurder dat hij in twee dagen tijd twee joints had gerookt, maar zelf het idee had dat hij wel in staat was om een auto te besturen. Hij heeft van de politie een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen.