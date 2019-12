'Zorgverzekeraars krijgen te veel macht. Dat moet stoppen.'

Eén van die patiënten van Van Loo is Roy de Leeuw (39) uit Vlissingen. In de Vlissingse vestiging van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) volgt hij therapie. Aan een hernia operatie hield Roy een dubbele zenuwbeknelling in zijn rug over. Dat betekent dat hij in één been amper gevoel heeft en dat hij regelmatig door zijn benen zakt. Ook heeft hij veel pijn.

'Niet complex genoeg'

Na lang zoeken naar de juiste zorg kwam hij via een verwijzing van een neuroloog terecht bij de SRN. De revalidatiearts daar schreef een behandeltraject en dat is opgestuurd naar de verzekeraar van Roy, VGZ. Die stuurde een korte mail terug met de mededeling dat zijn klachten 'niet complex' genoeg zijn.

Roy: "Ik barstte bijna in tranen uit. En daarna kwam de woede." Roy staat niet alleen. Zijn verzekeraar, VGZ, en ook Univé wezen 21 aanvragen, allemaal van SRN, af. Het was voor directeur Ivo van Loo reden om naar de rechter te stappen. SRN heeft vestigingen in negen Zeeuwse plaatsen.

Zorgverleners vinden dat zorgverzekeraars zich te veel met de inhoud van zorg bemoeien (foto: Omroep Zeeland)

'Het is een loterij'

Van Loo: "Het wordt een loterij. Het is de mening van de medisch adviseur die beoordeelt vanachter zijn bureau. Hij heeft de patiënt nog nooit gezien. En die mening is dan blijkbaar belangrijker dan de mening van de verwijzer met name de revalidatiearts die er verstand van heeft."

De rechter heeft vorige week donderdag beoordeeld dat alle dossiers opnieuw moeten worden bekeken. De zorgverzekeraar moet het oordeel van de behandelend arts als uitgangspunt nemen. Daarvan afwijken mag wel, maar dan moet dit wel 'objectief en toetsbaar gemotiveerd worden', volgens geldende regels, staat in het vonnis. Volgens de rechter heeft VGZ dit eerder niet voldoende gedaan.

Conflicten

Zorgverzekeraars moeten op de kosten letten, dat is zo wettelijk afgesproken. Maar volgens sommige zorgverleners krijgen de verzekeraars te veel macht over de inhoud van de zorg. Dat leidt tot conflicten.

Patiëntenstop

In Zeeland nog in 2017 tussen geestelijke gezondheidsinstelling Emergis en Zilveren Kruis en CZ. Het geld was op, er dreigde toen een patiëntenstop. Uiteindelijk kwamen de verzekeraars met extra geld over de brug.

Vorige week lag het Rotterdamse ziekenhuis Ikazia nog in de clinch met VGZ. De verzekeraar vond dat het ziekenhuis te hard groeide.

Dat behandelingen niet vergoed worden, heeft te maken met ons zorgstelsel. De verzekeraar sluit met sommige zorgverleners contracten af en met andere niet. VGZ en Univé hebben geen contract met SRN. Dat betekent dat elke aanvraag voor die kliniek eerst wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Zo krijg je de volgende situatie; Patiënt A en B hebben allebei beroerte gehad. Beide worden doorverwezen voor een revalidatietraject naar de kliniek. Patiënt A is verzekerd bij CZ en krijgt de revalidatie wel vergoed. Patiënt B is verzekerd bij VGZ. Zijn aanvraag wordt afgewezen door de medisch adviseur en krijgt de revalidatie niet vergoed. Omdat VGZ geen contract heeft met de kliniek.

Roy wordt gratis behandeld, zijn verzekeraar weigert te vergoeden (foto: Omroep Zeeland)

Gratis behandeling

De revalidatiekliniek vindt de situatie van Roy zo ernstig dat hij nu gratis behandeld wordt. Roy is daar erg blij mee. Hij hoopt ooit weer aan de slag te kunnen gaan als hovenier. En hij hoopt op beter nieuws van zijn verzekeraar: "Ik kijk elke dag in mijn mail of ik al een goedkeuring heb. Ik wil hier eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Ik wil me kunnen richten op mijn herstel. Niet op mijn verzekeraar."

'Wel goed gekeken'

VGZ zei eerder achter alle afwijzingen te blijven staan. Maar zegde wel toe alle dossiers opnieuw te gaan bekijken. En de afwijzingen beter uit te leggen.

