Geen vervroegde vrijlating voor man die vriendin doodstak

Voor de moord zit de man een gevangenisstraf van twaalf jaar uit. En nu hij al twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, heeft hij het recht om een verzoek tot vervroegde vrijlating te doen.

Onverantwoord hoog

Maar de rechtbank acht de kans groot dat de 56-jarige man in herhaling valt. Zo heeft hij tijdens zijn proefverlof zijn vriendin mishandeld. Voor die mishandeling is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van twee maanden. Volgens de directeur is de kans op recidive 'onverantwoord hoog' en is er sprake van een patroon van geweldincidenten.

De man zelf ontkent dat er sprake is van een patroon en heeft hij zich niet misdragen in de gevangenis. Zijn advocaat is het daarmee eens en vindt dat zijn cliënt al lang genoeg heeft vastgezeten. Voor de mishandeling van zijn vriendin tijdens zijn proefverlof is de 52-jarige man al veroordeeld, en dat hoeft verder geen gevolgen te hebben voor zijn andere straf, betoogde de advocaat.

De man mag volgend jaar een nieuw verzoek tot vervroegde vrijlating indienen. De advocaat heeft al laten weten daar gebruik van te gaan maken.

