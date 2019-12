Chawwa Wijnberg was van oorsprong beeldend kunstenaar en ontdekte op latere leeftijd de poëzie door een cursus te volgen bij dichter Elly de Waard. Die wijdde haar in als dichter. Chawwa was laaiend enthousiast.

Als mannen zouden bloeden, hoe groot en imposant het maandverband" Chawwa Wijnberg

Zo kwam ze met de zin: Als mannen zouden bloeden, hoe groot en imposant het maandverband. Onzeker voegde ze toe: Dit is geen gedicht hoor, maar wel leuk. Elly de Waard hielp haar uit de droom en riep haar toe: dit is wél een gedicht!

Chawwa was al lange tijd ongeneeslijk ziek. In maart van dit jaar kwam haar bundel Het ontbreken hoor je niet uit. Dat leverde haar een nominatie op voor de Zeeuwse Boekenprijs. In die bundel staat ook het gedicht Straks wat ze schreef voor haar partner Marianne.

Straks Straks Zal ik ze niet meer zien de madeliefjes en jou niet meer mijn liefste liefje Je stem niet horen warm want ik verlies je liefste ik verlies je aan de tijd mijn liefste liefje weet toch hoe zeer dat doet hoe het me spijt

Dit gedicht werd vanmiddag voorgelezen in de radiostudio van Omroep Zeeland door collega-dichter en kunstenaar Juul Kortekaas. Zij wílde niet geloven dat Chawwa er ooit niet meer zou zijn. "Op een kaart die ik haar stuurde beloofde ik haar om haar nog een kus te geven. Dat kan nu niet meer. Je weet dat het zal aflopen, maar je wil het niet weten. Chawwa was een vulkaan die onsterfelijk was."

Juul Kortekaas over het leven en werk van Chawwa Wijnberg

"Chawwa was als dichteres en kunstenares uniek voor Zeeland", zegt schrijver Mario Molegraaf, die bij de presentatie van haar recentste dichtbundel een introductie gaf. Daar sluit vriend van de familie Lejo Schenk zich desgevraagd bij aan. "Ik was erbij toen zij haar eerste dichtregels schreef en heb haar daarin altijd gesteund en zien groeien."