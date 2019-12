Minder branden in Nederland, maar Zeeland blijft achter

In september nog een brand in een Terneuzense school (foto: HV Zeeland)

Met andere woorden: in de rest van Nederland daalt het jaarlijkse aantal branden vrij sterk. In Zeeland daalt het aan aantal branden wel iets, maar langzamer. Er waren in de twaalf maanden (vanaf het vierde kwartaal 2018 tot en met het derde kwartaal van dit jaar) 1760 brandincidenten in Zeeland, slechts tien procent minder dan in dezelfde periode vijf jaar daarvoor. In de rest van Nederland daalde het aantal brandincidenten in dezelfde periode gestaag met 23 procent.

De Veiligheidsregio Zeeland weet niet hoe het komt dat onze provincie iets achterblijft bij de rest van Nederland.

Per 10.000

In onderstaande graphic is het aantal branden per regio omgerekend naar aantal branden per 10.000 inwoners in die regio, om een vergelijking mogelijk te maken.

Er is voor de cijfers van de brandincidenten gekeken naar de meldingen die de meldkamer heeft doorgegeven aan de brandweerkorpsen. Daar zijn de (vele) loze alarmeringen dus al vanaf getrokken. Ook de meldingen voor hulp bij ongelukken zijn hier niet bij betrokken.

Ranglijst

Opvallend is ook dat Zeeland op de nationale ranglijst aan het stijgen is. Op de Nederlandse ranglijst staat Zeeland met 45,9 brandincidenten per 10.000 inwoners inmiddels op de derde plaats. Alleen Zuid-Holland (49,9) en Noord-Holland (48,5) hebben verhoudingsgewijs meer branden. Onderaan de ranglijst staan de provincie Utrecht (32,6) en Friesland (28,4).