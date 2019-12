Arnout Damen nieuwe topman Damen Shipyards

Arnout Damen is per 1 januari de nieuwe topman van het gelijknamige bedrijf (foto: Damen Shipyards Group)

Met de nieuwe topman aan het roer wordt het bedrijf ook anders gestructureerd en opgedeeld in verschillende divisies met een eigen directie. Dit moet het bedrijf 'platter' maken, zodat er sneller beslissingen kunnen worden genomen. Bij de nieuwe indeling, waar maanden voorbereiding aan vooraf is gegaan, is onder meer gekeken naar de manier waarop de werven in Vlissingen een plek in de organisatie hebben.

De marinewerf en die van jachtenbouwer Amels vormen al langer twee verschillende divisies binnen het bedrijf. De gevolgen van de nieuwe indeling voor Vlissingen blijven beperkt. Het enige gevolg is voor de klanten, volgens een woordvoerder. Die kunnen nu sneller en makkelijker worden geholpen.

Wereldspeler

Arnout Damen volgt René Berkvens op die de afgelopen dertien jaar de topman was van het bedrijf. In een verklaring bedankt Damen Shipyards Berkvens voor zijn inzet. "Onder zijn leiding is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler." Berkvens verlaat het bedrijf overigens niet. Hij neemt zitting in de Raad van Toezicht.

Arnout Damen heeft zich jaren voorbereid op deze nieuwe rol. Hij zat hiervoor al negen jaar in de Raad van Bestuur van het bedrijf. De functie van commercieel directeur die Damen hiervoor vervulde, wordt overgenomen door Jan-Wim Dekker.