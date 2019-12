Buren hyperloop: 'Uitzicht wordt verkracht door dikke witte buis'

(foto: Hardt Hyperloop)

Waar politici en bestuurders uit Groningen een gat in de lucht sprongen na de bekendmaking, schrokken de omwonenden zich een hoedje, schrijft RTV Noord. De toekomstige buren van het testcentrum wist namelijk van niks.

Nieuw huis

Voor kunstenaar Klaas Lageweg is de komst een grote teleurstelling. Hij kocht een maand geleden een huis met vrij uitzicht over het Groningse landschap. Maar dat uitzicht verandert binnenkort "dat wordt een groot blok richting de horizon'. Tot vorige week was hij niet op de hoogte van de plannen. "Er kwam iemand van de gemeente met een lullig briefje."

Ook buurman Erik Schoppen van Lageweg was verbaasd. "Natuurlijk weet je dat er ontwikkelingen kunnen zijn en dat de stad uitbreidt. Maar het verandert hier binnen een jaar tijd, terwijl wij daar niet van op de hoogte waren gesteld."

'Veel fouten'

Volgens Schoppen zijn er veel fouten gemaakt in de besluitvorming. "Er zijn heel veel fouten gemaakt en die zijn in het verleden ook al vaak elders gemaakt. Wij zijn hier niet in gekend, de overheid heeft verzaakt in de informatieplicht en zo kan ik nog wel even doorgaan."

De gemeente Groningen heeft aan RTV Noord een korte reactie gegeven en zegt 'de opmerkingen en zorgen graag aan te horen tijdens een bewonersavond begin januari'.

Lees ook: