Dallinga bekijkt mogelijkheid om het WK opnieuw binnen te halen

Dallinga zegt dat het organiseren van grote toernooien altijd is blijven kriebelen. "Maar vijf wereldbekertoernooien driebanden en vooral het WK in 2010 kostten ons organisatiecomité ontzettend veel energie", zegt Dallinga. Hij ziet nu wel weer mogelijkheden om een groot toernooi naar Zeeland te brengen. "De contacten heb ik nog altijd. En ook vanuit Zuid-Korea, waar een nieuwe bond is ontstaan, is er interesse. Dat maakt het financieel allemaal wat makkelijker", weet Dallinga. "De bonden zijn bereid om allerlei kosten voor hun rekening te nemen, zodat wij als organisatie dat niet meer allemaal op hoeven te hoesten."

Opnieuw het WK

Waar de wereldbekertoernooien en het WK allemaal in en rond 't Meulengat in Sluiskil werden gehouden, is dat volgens Dallinga nu niet meer de bedoeling. "Het moet allemaal groter en daar moeten we een locatie voor zien te vinden. Dat moet in ieder geval in Zeeland zijn, maar de plaats maakt me niet zoveel uit." De terugkeer van toernooien van mondiaal niveau kan weleens snel gaan. "Het WK driebanden zou in 2021 in Frankrijk worden gehouden, maar de organisatie daarvan komt niet tot een overeenstemming met de bond. Ik ben nu zijdelings al benaderd of het iets voor ons zou kunnen zijn."

Oud-topjudoka Elisabeth Willeboordse, afkomstig uit Middelburg, is ook te gast in deze laatste uitzending van De Derde Helft. Zij blikt terug op haar carrière en geeft aan dat ze vindt dat ze niet het maximale er uit heeft gehaald, Ondanks twee Europese titels, een zilveren medaille op het WK en brons op de Olympische Spelen. "Ik had daar kampioen willen worden en ik denk ook dat dat er in zat", zegt ze. Willeboordse studeerde tijdens en na haar carrière geneeskunde en werd arts, maar nu keert ze toch weer terug in de sport. Ze wil als judocoach aan de slag.

De inmiddels 80-jarige Wim Geelhoed is de derde gast. Hij was de eerste judo-trainer van Elisabeth Willeboordse en hielp ook Lindsay Wyatt naar de top in het jiujitsu. Geelhoed is nog altijd bezig met het uitdragen van zijn visie op het judo. "Het is een speelsport en dat wil ik terug zien. De nadruk ligt tegenwoordig veel te veel op vechten en winnen. Het moet, zeker voor kinderen vooral leuk zijn."

In de rubriek het één-tweetje krijgt Nancy van de Ven vragen die ze normaal nooit krijgt. Verder is er het weekoverzicht waarin de rolstoelbasketballers van RBVM uit Middelburg centraal staan en het moment van Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke, die langs de kant stond bij GOES onder 23 tegen 's-Heer Arendskerke en een geweldige goal zag van Jasper Westplate van 's-Heer Arendskerke