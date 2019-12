'Ik vind zaalvoetbal misschien nog wel leuker dan het veld'

In de eerste week van de kerstvakantie worden er 730 wedstrijden gespeeld in het Omnium. 162 teams van zeven verschillende clubs uit de omgeving van Goes komen dit jaar op het evenement af. Sommigen van die jonge voetballers vinden het zaalvoetbal zelfs leuker dan op het veld. "Hier speel je met z'n vieren en dan heb je veel meer de bal dan op een groot veld. Dus dat is veel leuker", zegt Senna.

Het toernooi is al jaren een traditie voor de voetbalclubs. De belangstelling is zo groot dat alleen clubs van de Bevelanden mee mogen doen. Organisator Adri de Bruine zag het vanaf het begin hoe het toernooi uitgroeide tot meerdaags evenement. "Ik doe nu al voor de 44ste keer mee als organisator. Over twee jaar viert het toernooi de 50ste editie en dan is het voor mij wel genoeg geweest. Dan gaan we er een feest van maken", zegt De Bruine.

Op oudejaarsdag is traditioneel de slotdag van het toernooi. Dan worden de finalewedstrijden van alle categorieën gespeeld.

Audioverslag van het kerstvoetbaltoernooi in Goes