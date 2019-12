Diamanten huwelijk in radiostudio: 'Zestig jaar geleden gaven wij hier het ja-woord'

Dirk-Jan en Elizabeth met hun familie toen en nu. (foto: Omroep Zeeland)

En daarom kwam het stel vandaag, 60 jaar later, een kijkje nemen op de plek waar zij toen hun ja-woord aan elkaar gaven. De ruimte waar toen de trouwzaal was, is tegenwoordig één van de drie radiostudio's van de omroep. Toch ziet de 83-jarige meneer De Klerck nog veel overeenkomsten met 60 jaar geleden. En dat klonk zo:

Diamanten huwelijk in de radiostudio: 'Zestig jaar geleden gaven wij hier elkaar het ja-woord'

"Prachtig, echt geweldig dat we hier mogen zijn", zegt hij met een lach op zijn gezicht wanneer hij hand in hand met zijn vrouw de radiostudio in loopt. "Wij zaten hier links, en de gasten van onze bruiloft zaten dan rechts, waar nu jullie radiomachines staan. Ik herken nog veel! Dat glas-in-lood bij de ramen bijvoorbeeld. En de grote deur, die zit ook nog op dezelfde plek!"

Trouwfoto Dirk-Jan en Elizabeth de Klerck: toen en nu. (foto: Omroep Zeeland)

Meneer en mevrouw De Klerck hebben hun oude fotoboek van de bruiloft meegebracht. Voorzichtig legt meneer De Clerck het bij elkaar gebonden boek op zijn schoot. Op de zwart-witfoto's staan veel herkenbare elementen tussen de feestende, sommige in klederdracht geklede, bruiloftsgasten.

De trap, de hal (wat nu de kantine is) en het stoepje bij de voordeur is allemaal hetzelfde gebleven. "Iedereen uit Oost-Souburg trouwde hier", vertelt meneer De Klerck. De 86-jarige mevrouw De Klerck knikt. "Ja, en daarna gingen we naar de Hervormde kerk", zegt ze.

Voor hun diamanten huwelijk maakte het stel nieuwe trouwfoto's; als herinnering en op dezelfde plek als 60 jaar geleden. "We zijn heel erg blij dat we hier weer geweest zijn, echt een prachtige herinnering", zegt meneer De Klerck bij vertrek.