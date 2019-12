Hoe Zeeland de hyperloop aan zijn neus voorbij zag gaan

artist impression hyperloop (foto: Hardt Hyperloop)

In 2017 trekt toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat al de conclusie dat Flevoland verreweg de meest logische plek is voor het testcentrum. Tussen Almere en Lelystad kon de drie kilometer lange testbaan worden aangelegd. Het zou ook een mooi startpunt zijn voor de eerste commerciële verbinding met dit nieuwe supersonische vervoer tussen Lelystad Airport en Schiphol.

Deze informatie houdt Zeeland niet tegen om zich ook kandidaat te stellen voor het testcentrum. Door buizenfabrikant Herstaco in Middelburg wordt de provincie namelijk getipt dat de exploitant van het testcentrum interesse zou hebben in Zeeland. Een delegatie van het provinciebestuur brengt daarop een bezoek aan de exploitant, de firma Hardt in Delft. Na dit bezoek stelt de provincie een bidbook op.

Wat is een hyperloop? Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme.

Sterke Zeeuwse lobby

Groningen hoorde pas kortgeleden dat ze een serieuze kandidaat is voor het testcentrum. Eerder achtte de provincie de kansen niet zo hoog in, met de voorkeur van de minister en de Zeeuwse lobby in het achterhoofd. Maar wanneer Hardt aan Groningen laat weten dat Flevoland en Zuid-Holland zijn afgevallen, verandert dat de zaak.

Een Groningse delegatie bezoekt de firma Hardt meerdere keren in Delft en schrijft net als Zeeland een bidbook. Een week voor de definitieve keuze wordt een delegatie van Hardt nog in de watten gelegd tijdens een bezoek aan de stad Groningen. Ook besteden de stad en provincie Groningen veel aandacht aan de planologische procedure voor de komst van het testcentrum. Daardoor weet het Delftse bedrijf waar het aan toe is en wat ze nog kunnen verwachten.

Waar het verschil precies zit, durft Jo-Annes de Bat niet te zeggen, want Zeeland was net als Groningen bereid om drie miljoen euro op tafel te leggen, zoals Hardt ook had gevraagd. "Wij vinden het ook bijzonder dat de financiën werden genoemd als factor", zegt De Bat tegen RTV Noord. "Ik denk dat je het in het hele plaatje moet zien. Groningen heeft inderdaad een universiteit en Zeeland niet. Maar Zeeland ligt wel dichter bij de Randstad, Antwerpen en het Europees economisch centrum."

#Huphyperloop

Een verschil tussen de Zeeuwse lobby en de Groningse durft De Bat wel te benoemen; het activisme van een groep Groningse ondernemers. "Wij zaten er inderdaad wat nuchterder in." Met de leus HupHyperloop zetten de ondernemers binnen mum van tijd een social media campagne op. Of de bovengenoemde zaken daadwerkelijk de doorslag gaven voor Hardt, moet nog blijken. Binnenkort krijgt Zeeland nadere uitleg van Hardt over hun keuze voor Groningen.

Lees ook: