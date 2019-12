Reconstructie: Wat ging er in Vlissingen mis met het strandbeheer?

Panta Rhei met uitkijkpost strandwacht Vlissingen (foto: omroep zeeland)

Een reconstructie door Pim van den Berge

De problemen begonnen met de bouw van een nieuw strandpaviljoen met daarbij een hoge uitkijktoren voor de strandwachten op het Nollehoofd. De toren werd veel duurder als ingeschat en door procedurefouten moest er meer dan een ton aan Europese subsidie worden terugbetaald.

De toren kwam er toch doordat de eigenaar van het strandpaviljoen te hulp schoot. Hij financierde de uitkijktoren en sprak mondeling af dat de gemeente huur zou betalen voor het gebruik door de strandwachten.

De mondelinge afspraak werd door de gemeente niet nagekomen en pas na langdurig juridisch gesteggel betaalde Vlissingen bijna 25.000 euro achterstallige huur en kocht het de toren voor 65.000 euro. De Vlissingse oppositie ergerde zich aan de geheimhouding rond het dossier en er klonken over en weer beschuldigingen van het lekken van geheime informatie.

Informatie achtergehouden

Onderzoekers naar de kwestie stelden later in een rapport dat de betrokken wethouder Rob van Dooren bewust informatie had achtergehouden. Het rapport bleef zonder gevolgen, want toen het rapport uitkwam zat er inmiddels al een andere wethouder, namelijk Josephine Elliott. Een jaar daarvoor, in 2016 kreeg het college nog wel een motie van treurnis aan de broek, omdat dit keer wethouder De Jonge bij de NOS geheime informatie zou hebben prijsgegeven, maar de motie werd niet aangenomen.

Strandpost Nollehoofd (foto: omroep zeeland)

Niet veel later ontstond er een conflict met de eigenaar van de meeste Walcherse stranden, waterschap Scheldestromen. Het waterschap wilde een eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten van de stranden, die door Vlissingen en Veere voor een symbolische 100 euro per jaar gehuurd werden, terwijl ze veel meer ontvingen aan huur voor huisjes en paviljoens op het strand. Veere bereikte een compromis met het waterschap, Vlissingen niet.

Gat in begroting

Resultaat: Het waterschap zegde de huur op. Vlissingen hoefde daardoor geen 110.000 euro aan kosten te maken voor het onderhoud van het strand, maar liep wel 160.000 euro aan huurpenningen mis, waardoor er een gat in de begroting van een halve ton ontstond. Ook wilde Vlissingen dat het waterschap 27.500 euro voor de bewaking van het strand in de zomer van 2018 betaalde, maar dat weigerde Scheldestromen.

De oppositie in de raad ergerde zich aan de starre houding van het college en stelde dat Vlissingen daardoor niet alleen de controle over het strand kwijtraakte, maar er ook financiële nadelen van ondervond.

Weet u wel hoeveel handtekeningen een burgemeester zet op een dag?" Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen

Het college wilde in de tussentijd toch van het strandbeheer af en kreeg daar gelijk een bezuinigingsopdracht van 97.000 euro voor mee van de gemeenteraad. Een verbinding met de Stichting Strandbeheer Veere (SSV), die ook de andere Walcherse stranden onder de hoede had, zou daarvoor dé oplossing zijn.

Contract mocht niet ondertekend worden

Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Om openbare aanbesteding te omzeilen wilde het college gebruik maken van uitsluitend recht, waardoor ze maar met één partij zaken hoefden te doen. Burgemeester Bas van den Tillaar tekende een 15-jarig contract met SSV. Maar strandwacht Albert Dijkstra, die 32 jaar lang het strand bestierde als werknemer van de gemeente Vlissingen, begon een rechtszaak omdat hij ook wilde meedingen naar het strandbeheer.

Toen bleek dat niet het college maar de gemeenteraad had moeten beslissen over de overeenkomst met SSV. Bovendien was het contract al getekend voordat de verplichte wachttijd was verstreken. Dat betekende dat de hele procedure opnieuw moest worden doorlopen.

Een burgemeester tekent zoveel

In een speciaal bijeengeroepen gemeenteraad op 4 april 2019 verklaarde de burgemeester het tekenen van het document als volgt: "Weet u wel hoeveel handtekeningen een burgemeester zet op een dag?" Hij vond dat het omzetten van het contract met SSV van 15 jaar naar 1 jaar voldoende reparatie was.

Bezuiniging wordt bijna gehaald

Alleen de oppositiepartijen uitten kritiek op de gang van zaken. Vanuit de coalitie kwam er ook wel kritiek, maar dan alleen op de oppositie. Er zouden spijkers op laag water worden gezocht, want er was geen schade ontstaan door de handelswijze van het college en door met SSV in zee te gaan werd de opgelegde bezuiniging op papier zo goed als gehaald.

Het badstrand in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Tussen de bedrijven door ontstond er rond de aanleg van een hellingbaan op het badstrand een nieuw dossier. Er werd 70.000 euro betaald aan de eigenaar van strandpaviljoen Pier 7, als tegemoetkoming voor het aanleggen van een hellingbaan voor invaliden. Afgesproken was namelijk dat de gemeente ongeveer een derde, als co-financiering, zou bijdragen aan de helling.

Geen bonnetje

De oppositiepartijen betwijfelden dat de hellingbaan meer dan 200.000 euro had gekost en vroegen om de afrekening. Die bleek niet in het bezit te zijn van het college omdat er bij co-financiering geen verantwoording door de ondernemer afgelegd hoefde te worden. Hoeveel de hellingbaan nu echt heeft gekost, is dus niet duidelijk.

Nollestrand Vlissingen (foto: omroep zeeland)

En dan gaan we nog één keer terug naar het strandbeheer. Twee weken geleden werd duidelijk dat het strandbeheer niet bijna een ton goedkoper is geworden voor Vlissingen, maar juist een ton duurder. Volgens de oppositie wist het college dit al veel langer en is die informatie achtergehouden bij de discussie over het contract met de SSV. Maar ook nu haalde een motie van treurnis geen brede steun in de gemeenteraad.

Conclusie

Wat is nu de conclusie van het hele dossier strandbeheer? De gemeente Vlissingen kreeg meerdere malen ruzie als het ging om het strandbeheer. Moest vaak bakzeil halen, beslissingen terugdraaien en deed dat nogal eens na kostbare juridische procedures. En dat terwijl de gemeente onder curatele van de overheid staat vanwege de slechte financiële positie.

De oppositie blijkt vleugellam. De informatievoorziening naar de gemeenteraad schoot meerdere malen tekort, ondanks de belofte van verbetering. En wanneer de oppositie fouten en gevoeligheden blootlegt, dan zwijgt de rest van de raad. Zo blijft de situatie zich herhalen.

