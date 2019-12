Zeeland wordt wakker: Langere tbs of niet, kerstlichten en buiige kerstdagen

Voor de mensen wiens hoofd vandaag overloopt met de dingen die ze nog allemaal moeten doen voor de kerstdagen; succes. En wie niks hoeft te doen vandaag en gewoon kan aanschuiven bij een ander; veel plezier! We praten je hieronder kort bij over de gebeurtenissen die vandaag op stapel staan. Fijne dag en alvast fijne kerstdagen!

Kerstmuts op paalhoofd (foto: Tanja van Eenennaam)

Vandaag krijgt een 36-jarige man uit Oost-Souburg te horen of zijn tbs met dwangverpleging wordt verlengd of niet. De man heeft in 2002 in vier maanden tijd elf vrouwen aangerand en een vrouw verkracht. Twee van de slachtoffers waren destijds dertien jaar oud. De zaak zorgde voor veel opschudding en onrust in de omgeving van Middelburg en Vlissingen, de plek waar de man zich vergreep aan zijn slachtoffers.

Door de rechtbank werd de man ten eerste veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar tijdens een hoger beroep veroordeelde het gerechtshof de man tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging.

Zijn celstraf heeft de inmiddels 36-jarige man al lang en breed uitgezeten, maar zijn tbs met dwangverpleging duurt nog voort. In 2017 werd zijn tbs nog met twee jaar verlengd, omdat hij zijn afspraken met de reclassering had geschonden. Of zijn tbs wederom wordt verlengd, of dat de man inmiddels zijn leven heeft gebeterd en wordt vrijgelaten, wordt later bekend. De uitspraak van de rechter is in de loop van de dag te lezen op onze site en app.

Kaars (foto: Ria Overbeeke)

En voor wie steek jij een kaarsje aan tijdens Kerst? Op verschillende begraafplaatsen in Zeeland worden vanavond op de graven van oorlogslachtoffers kaarsjes aangestoken. Onder meer op de begraafplaatsen van Axel en Vlissingen kunnen belangstellenden een kaarsje aansteken. In Vlissingen krijgen alle graven van de Commonwealth War Graves Commission een kaars.

Bibliobus (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Goes stopt per 1 januari met de bibliobus in 's-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp. Vandaag is de laatste dag waarop mensen materialen kunnen inleveren en lenen in de bus. Vanaf 1 januari kunnen fervente lezers terecht bij twee leespunten die de bus gaan vervangen. De twee leespunten komen in de basisschool De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen en in de Stamperiusschool in Wilhelminadorp.

Roodborstje aan de kerstdis met pindakaas (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het is een onbestendige dag met vanochtend perioden met regen, maar eerst niet veel wind. Later vanochtend is het wisselvallig met een paar opklaringen, maar ook enkele buien. En bij die buien is vanmiddag kans op windvlagen. Maximumtemperatuur rond 9 graden en een matige tot krachtige westenwind.