Iedereen de barricade op! 2019 was een jaar vol stakingen...

Leerkrachten voeren actie in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het onderwijs trok als eerste aan de bel. In 2017 legden leerkrachten al massaal het werk neer voor betere salarissen en minder werkdruk. Daar werd volgens de sector niet voldoende naar geluisterd, dus zagen ze geen andere uitweg om in 2018 en 2019 opnieuw te staken. Afgelopen november bedacht basisschool De Tweemaster in Goes een ludieke actie en zette ouders voor de klas om les te geven.

Onderwijs wil structurele oplossing

Het basis- en voortgezet onderwijs werd 460 miljoen euro toegezegd om salarissen te verhogen, de werkdruk te verlagen en het tekort aan leerkrachten aan te pakken. Maar het onderwijs vindt dat er structureel een oplossing moet komen. Een eenmalige geldbijdrage is niet voldoende. Dus stond leraar Tijs Valkenburg op 6 november niet voor de klas op zijn basisschool Cypressenhof in Middelburg, maar legde hij het werk neer.

De boeren volgden. Op de eerste dag van oktober trokken Zeeuwse boeren met hun trekker naar Den Haag. Het stikstofbeleid van de overheid was reden om te demonstreren op het Malieveld.

Boeren in de hoek gezet

De boeren voelden zich in de hoek gezet: elk jaar komen er nieuwe regels bij en moeten ze blijven investeren om aan nieuwe wetgeving te voldoen. Onder meer boerin Bertie reed mee met haar trekker.

Het bleef niet bij één demonstratie. Nog geen twee weken later trokken Zeeuwse boeren opnieuw naar Den Haag en ook in december waren er boerenacties. Dit keer bleven de Zeeuwse agrariërs in Zeeland en overhandigden ze in Middelburg een petitie aan de politiek. Dat er in 2020 opnieuw acties volgen, sluiten de boeren niet uit.

Bouwsector protesteert tegen PFAS-regels

Eind oktober liet ook de Zeeuwse bouwwereld van zich horen tegen de regelgeving over stikstof en tegen nieuwe regels rondom PFAS. Tot voor kort was de PFAS-term vrij onbekend in het land. Wanneer deze giftige stoffen in de grond wordt aangetroffen, mag die grond niet meer worden verplaatst naar een plek waar de grond nog schoon is. Dus kwamen veel bouwprojecten stil te liggen.

In Zeeland is de actiebereidheid niet zo groot als in andere regio's. Verschillende bouwondernemers hopen het in Zeeland op dezelfde manier te kunnen aanpakken zoals de agrarische sector deed: in gesprek met het provinciebestuur kijken wat er op dit moment binnen de regels mogelijk is. De regels rondom PFAS zijn inmiddels versoepeld en daarom verwachten de bouwers niet nog een keer te hoeven gaan staken

Nog geen maand later was het de beurt aan de zorg. Appeltjes voor de dorst, taaitaai poppen - omdat werken in de zorg zo taai is - en nagels lakken. De twee ziekenhuizen in Zeeland voerden actie voor een betere cao.

Zondagsdienst

De medewerkers willen meer loon en meer rust tussen de diensten. Ziekenhuis Zorgsaam draaide een zondagsdienst en had alle afspraken afgezegd. Ziekenhuis Adrz hield het bij ludieke acties.

Jongeren staan klaar op het station in Middelburg om naar Den Haag te vertrekken. (foto: Omroep Zeeland)

Jongeren vragen aandacht voor klimaat

Niet alleen werknemers lieten het afgelopen jaar van zich horen. Ook jongeren gingen de straat op om te demonstreren. Honderden Zeeuwse scholieren keerden in februari de schoolbanken de rug toe om op het Malieveld te strijden voor een beter klimaatbeleid. De kans is groot dat Den Haag ook komend jaar te maken krijgt met protesterende jongeren, want de klimaatdiscussie staat voorlopig nog wel op de agenda.