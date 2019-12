Tbs van Souburgse verkrachter met één jaar verlengd

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland was begin 2002 in de ban van de reeks aanrandingen en de verkrachting. De slachtoffers werden telkens in een bosrijke omgeving overvallen door een man, die zich daarna aan hen vergreep. Daarbij trok hij vrouwen of meisjes soms van de fiets, en sprak hij daarbij geen woord. Onder de slachtoffers waren drie meisjes van 13 jaar oud.

Zestien keer aangifte gedaan

In totaal werd er zestien keer aangifte gedaan tegen de man. De vergrijpen vonden plaats in en rond Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg. Volgens het psychiatrisch rapport lijdt de man aan een gedragsstoornis, mede daarom werd de man tbs opgelegd.

In 2015 kreeg de man meer vrijheid, zo mocht hij de tbs-kliniek verlaten als hij zich zou houden aan de voorwaarden van de reclassering. Twee jaar geleden werd hij weer opgenomen in een kliniek, omdat hij zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Zo ging bijvoorbeeld zijn relatie uit en kreeg hij een nieuwe relatie. Dat had hij moeten melden aan de reclassering.

In vrijheid leven

De man was 18 jaar toen hij de misdrijven pleegde. Inmiddels is hij 36 jaar, woont hij in Delft en heeft hij een vriendin en een kind. Daarom pleitte zijn advocaat ervoor de tbs maximaal met een jaar te verlengen en daarna onder voorwaarden te beëindigen. Dat houdt in dat de man onder toezicht komt van de reclassering en zich regelmatig moet melden. Ook kan er een gebiedsverbod bij horen.

De rechter ging daar niet in mee. Vooralsnog is van het over een jaar onder voorwaarden beëindigen van de tbs dus geen sprake.

Tbs kan worden opgelegd door een rechter als er een misdrijf is gepleegd waarvoor je minstens 4 jaar celstraf krijgt, je gedeeltelijk of volledig ontoerekeningsvatbaar bent en als wordt gedacht dat er een grote kans is dat je opnieuw de fout in gaat. Er is een verschil tussen tbs met dwangverpleging, waarbij je in een gesloten kliniek verblijft en behandeld wordt, en tbs met voorwaarden. Bij die andere vorm verblijf je niet in een gesloten kliniek, maar wordt de veroordeelde wel behandeld wordt en moet deze zich verantwoorden bij de reclassering. bronnen: OM en rechtspraak.nl

Bij een zorgconferentie is de zaak van de man besproken door onder meer de kliniek, de reclassering en experts. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het streven is om de tbs onder voorwaarden te beëindigen. Of de man daar nu al aan toe is, is de vraag, want de Middelburger ontkent nog altijd de verkrachting en aanrandingen te hebben gepleegd. Daarom is voor alle partijen duidelijk dat hij nog niet is uitbehandeld.

Normaal gesproken geldt een besluit over verlenging van tbs voor een periode van een jaar, maar het overleg hierover heeft zo lang geduurd dat de volgende behandeling bij de rechtbank alweer gepland staat in april.

Risico voor de samenleving

De man wordt momenteel onderzocht door het Forensisch Psychiatrisch Centrum in het Zuid-Hollandse Poortugaal, waar hij nu zit. Dat onderzoek is in januari of februari klaar. Daarin wordt duidelijk hoe groot het risico is dat de man vormt voor de maatschappij als hij zou worden vrijgelaten.

