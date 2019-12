Daling in Zeeuwse huizenverkoop zette in 2019 door

Er zijn in 2019 opnieuw minder huizen verkocht (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste elf maanden van 2018 werden er 5.829 huizen verkocht. Dat is dit jaar gedaald naar 5.126, een afname van 12 procent. En dat is iets sterker dan in de rest van Nederland, waar de daling 10 procent is.

Hendrik van Hoeve, voorzitter van de NVM in de provincie, zegt dat Zeeland te laat begonnen is met nieuwbouw. "Er is te laat gereageerd op economische, positieve ontwikkelingen", legt Van Hoeve uit. "Meer mensen gingen denken; het is het eind van de crisis, we kunnen we weer wat. Te laat is het startschot gegeven om weer met nieuwbouw te beginnen." Als er binnen enkele jaren meer nieuwbouw is, verwacht Van Hoeve dat de verkopen jaarlijks weer stijgen.

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling in Zeeland per huizentype. Ga met de muis over de lijnen om het cijfer per jaar te zien.