In Middelburg is kerstavond allesbehalve een stille en heilige nacht...

Uitgaan in Middelburg tijdens kerstavond (foto: Wij zijn De Stad)

"Het is bijna gek als je niet katerig bent op eerste kerstdag", zegt Edwin Mijnsbergen, beheerder van de websites Middelburg Dronk en Wij zijn de stad. "Kerstavond is een beetje het carnaval van Middelburg." Volgens hem is het ooit allemaal begonnen met een erg gezellige avond in café Seventy Seven, begin jaren 80.

"Dat is uiteindelijk een terugkerend fenomeen geworden, dat ook ieder jaar telkens nog gekker werd. Het verspreidde zich als een olievlek over de binnenstad. Nu zijn er maar twee cafés die vanavond niks speciaals doen, de rest heeft allemaal muziek en optredens."

Reünie

Net als carnaval voor de carnavallers is kerstavond ook één grote reünie voor Middelburgers. Zeeuwen die de provincie voor werk, studie of liefde verlaten hebben, komen Kerst vieren met hun ouders, die hier nog wel wonen.

"Leuk dat je dan voor alle familiebijeenkomsten nog even kan doorzakken met vrienden", zegt Mijnsbergen. "Ik weet nu al dat als ik vanmiddag Seventy binnenloop, ik de jongens van vroeger van school weer zie."

Voor alle leeftijden

Dat is van en voor alle leeftijden: "De jeugd staat vanavond in 't Schuttershof, in Seventy Seven en de Tympaan vind je alles van 30 tot 60 jaar oud." En dat je je morgen dan wat minder fit voelt, dat hoort erbij...