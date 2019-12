Als je tbs krijgt, hoef je niet altijd achter slot en grendel

Tbs-kliniek bij gevangenis in Vught (foto: ANP)

Rechters leggen jaarlijks zo'n 200 keer een tbs-straf op, daar zitten elk jaar ook een paar Zeeuwen bij. Een rechter kan tbs opleggen als aan drie voorwaarden is voldaan:

Er is een misdrijf gepleegd zoals een verkrachting, moord of aanslagen, waarvoor je minstens een celstraf krijgt van 4 jaar.

Als je gedeeltelijk of volledig ontoerekeningsvatbaar bent.

En als de rechter denkt dat er een grote kans is dat je opnieuw de fout in gaat.

Niet zomaar ontoerekeningsvatbaar

Iemand wordt niet zomaar ontoerekeningsvatbaar verklaard. Twee deskundigen, meestal een psycholoog en een psychiater, moeten je onderzoeken. Ook kun je naar het Pieter Baan Centrum worden gebracht, waar je zeven weken wordt geobserveerd. Dat gebeurt vooral als je niet meewerkt aan onderzoek, maar ook als er meerdere problemen spelen of de strafbare feiten heel ernstig zijn.

In deze video leggen we je in één minuut uit wat tbs precies is

Er zijn twee vormen van tbs: met voorwaarden en met dwangverpleging.

Tbs met dwangverpleging

Als over tbs wordt gesproken, gaat het meestal over tbs met dwangverpleging. Dit is de vorm waarbij iemand in een kliniek wordt opgenomen voor behandelingen. In eerste instantie wordt dit opgelegd voor twee jaar. Daarna wordt door een rechter besloten of de behandeling klaar is, of dat hij nog moet worden verlengd. Gemiddeld duurt een tbs-behandeling 7,7 jaar, maar het kan ook korter of langer duren. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die een gevaar voor de samenleving blijven, zij komen niet meer vrij.

Tbs met voorwaarden

Een minder bekende vorm van tbs is tbs met voorwaarden. Dan woont iemand vaak gewoon in een huis, maar moet wel therapie volgen en zich melden bij de reclassering. Die controleert of de tbs'er zich aan de verplichte afspraken houdt. In veel gevallen mag je als tbs'er geen drugs of alcohol gebruiken. Een andere regel kan zijn dat je het moet melden als je een relatie krijgt of bij iemand blijft slapen.

Na de verkrachting en moord op Anne Faber is de forensische zorg in opspraak geraakt. De dader weigerde mee te werken aan psychiatrisch onderzoek, waardoor hem geen tbs kon worden opgelegd door de rechter. Op 9 april 2019 stemde de Tweede Kamer in met een aantal ingrijpende wijzigingen in de forensische zorg (bron: NOS). Zo zijn er strengere voorwaarden gesteld aan het verlof van tbs'ers die in een kliniek zitten, mag ook tbs worden opgelegd als verdachten niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek en mogen daders die ook na hun tbs een gevaar vormen voor de samenleving, de maatregel langer opgelegd krijgen.

Iets meer dan de helft van de mensen met een tbs-straf moet naar een kliniek met dwangverpleging. Daar zitten ook een paar Zeeuwen bij. In heel Nederland zitten 1307 mensen in een kliniek. Zo'n 6 procent van de tbs'ers is vrouw.

Van begeleid naar onbegeleid verlof

Door verlof te verlenen bij tbs met dwangverpleging keert een tsb'er langzaam terug in de maatschappij. In eerste instantie is dat begeleid verlof. Een begeleider bekijkt dan hoe de tbs'er met zijn verlof omgaat. Na begeleid verlof, volgt onbegeleid verlof en als alles goed verloopt, keert iemand volledig terug in de maatschappij. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag.

Enkelband, archieffoto (foto: ANP)

Bij terugkeer in de maatschappij staat de tbs'er nog onder toezicht van de tbs-kliniek en de reclassering. Sinds kort loopt een proef waarbij tbs'ers een enkelband om krijgen tijdens verlof, zodat onder meer in de gaten kan worden gehouden of ze zich houden aan een gebiedsverbod.

20 procent in de fout Jaarlijks worden er 70.000 verlofbewegingen gemaakt. In 30 gevallen ging er iets mis. Doordat een tbs'er bijvoorbeeld later terugkwam dan afgesproken of helemaal niet meer terugkwam. In totaal gaat zo'n 20 procent van de tbs'ers opnieuw in de fout. Zij gaan terug naar de kliniek voor behandeling. Dat lijkt veel, maar het is een kleiner aantal dan bij de mensen die alleen gevangenisstraf krijgen. Van hen gaat ongeveer de helft die vrijkomt opnieuw de fout in. bronnen: OM en rechtspraak.nl

In het geval van de 'Souburgse verkrachter' wilde zijn advocaat dat de tbs na nog één eenmalige verlenging met een jaar zou worden stopgezet. Daar ging de rechter niet in mee, onder meer omdat hij nog altijd geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Vooralsnog is het einde van zijn terbeschikkingstelling dus nog niet in zicht.

