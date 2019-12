Zeventig jaar was het een mysterie, maar nu is de verstopte Axelse koker gevonden...en opengemaakt

De bouwsteen is in het midden van het museum tentoongesteld. Onder de steen, ligt de koker. Oud-voorzitter van V.V Axel, Willy van Gremberghe, pakt de koker en zaagt er langzaam het topje van de koker af. Wanneer hij de koker ondersteboven houdt, komt er een rol papier uit. Van Gremberghe rolt het open. "Er staan allemaal namen op. Namen van mensen die op onze voetbalvereniging hebben gezeten en namen van vrijwilligers die hebben geholpen met de bouw van het verenigingsgebouw."

De betekenis

Conservator van het museum Piet de Blaeij is erg blij dat Meeusen de koker heeft gevonden. "Voor ons museum is een koker en de bouwsteen erg interessant en belangrijk. We komen door de namen op het document veel te weten. Zo weten we nu dat de voetbalvereniging zeventig jaar geleden volledig opgezet is door vrijwilligers en dat het sociale aspect dus erg belangrijk was in Axel."

Koker achter de eerste steen

Toch had De Blaeij wel al een vermoeden wat er uit de koker zou verschijnen. "Na rondzoeken in oude krantenartikelen heb ik een artikel gevonden over de Axelse voetbalvereniging. In dit artikel stond een klein stukje over een koker die achter de eerste steen geplaatst was. Dus ik had wel een idee."

Toch denkt De Blaeij dat verder onderzoek naar de brief nog wel nodig is. "We moeten nog op zoek naar de herkomst van de steen, want aan de achterkant van de steen staan namen, dus we denken dat het een grafsteen is. Maar verder onderzoek volgt nog."

Oud-voorzitter van V.V. Axel Willy van Gremberghe (foto: Omroep Zeeland)

Kokervinder Meeusen kijkt naar het uitgerolde document. "Ik krijg hier wel een lach van op mijn gezicht", zegt hij. "Ik ben trots! Binnenkort wordt het verenigingsgebouw van de voetbal gesloopt, dus ik ben blij dat ik de steen en de koker er uitgehaald heb. Dat is toch mooi dat je als twaalf jarig jongetje hoort over dit mysterie, dat verhaal onthoudt en dat ik hem nu, zeventig jaar later, heb gevonden. Ik denk dat ik vaak langs het museum ga om het document en de steen nog eens te bekijken."