Bert laat dementerenden tijdreis maken dankzij zijn omgebouwde telefoons

"Dementerenden hebben nog wel herinneringen aan het verleden en weten ook hoe een telefoon werkt. Die mensen herkennen de telefoon meestal van vroeger want in de jaren 70 zijn ze in omloop geweest en als ze dan ook de liedjes uit die tijd horen, vallen de puzzelstukjes in elkaar", vertelt Pieter de Bruijn van het Repair Café Middelburg.

Oproepje

De wonderfoon is niet nieuw en is begin dit jaar uitgevonden door de Nijmeegse ICT'er, Leo Willems. Het was zo'n succes dat het idee al snel werd opgepikt in andere provincies waaronder Zeeland. "Er is ontzettend veel vraag naar dus we willen er zoveel mogelijk ombouwen", vertelt Bert Huige van het Repair Café Middelburg. "We kunnen meer draaischijftelefoons gebruiken, vandaar dat we een oproepje hebben geplaatst in de krant."

Jan Slot uit Goes gaf zijn oude draaischijftelefoon aan Bert Huige van het Repair Café Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Al snel kwamen er reacties binnen waaronder die van Jan Slot uit Goes. "Hij stond al jaren bovenin de kast en eigenlijk ook een beetje in de weg. Ik ben blij dat die op deze manier goed terecht komt", zegt Slot. "Iedere draaischijftelefoon is welkom want dan kunnen we er weer nieuwe mensen blij mee maken", aldus Huige.