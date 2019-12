Bijna veertig kandidaten, maar geen burgemeester: 'Het is een forse crisis'

Gemeentehuis in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Fractievoorzitter Peter Ganseman van Gemeentebelang noemt situatie in Kapelle een forse crisis. "Een vreemd fenomeen, uniek in Nederland."

Kritiek op profielschets

Ook al neemt de partij de partij geen deel aan de commissie, toch heeft Gemeentebelang kritiek geuit op de profielschets voor de burgemeester. "Die was niet van deze tijd", zegt Ganseman. "Het is ook gebleken dat de commissaris daar problemen mee had en wat heeft aangepast."

Nu pleit Ganseman ervoor dat de gemeenteraad met Han Polman om de tafel gaat zitten. "Ik denk dat het goed is dat de gehele raad met de commissaris een gesprek heeft om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om een nieuwe burgemeester te benoemen."

'Polman had eerder druk uit moeten oefenen'

Ganseman vindt dat Polman al eerder druk had moeten uitoefenen om de samenstelling van de vertrouwenscommissie. "Hij laat het allemaal bij de gemeenteraad, maar hij is een belangrijke schakel is deze", aldus de fractievoorzitter.

Het is voor Ganseman moeilijk aan te geven waar het misgaat. "Het is voor ons ook heel vreemd dat na 36 kandidaten er geen kandidaat voorgesteld wordt. Is de lat te hoog gelegd, is de samenstelling van de commissie verkeerd geweest of is er geen voldoende deskundigheid? Wat is het, hoe is het mogelijk? Wij schamen ons ook."