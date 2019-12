Honderden kaarsjes waken tijdens kerst over de graven van oorlogsslachtoffers

Op ruim 200 graven werd vanavond een lichtje gezet (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen werden verreweg de meeste kaarsen aangestoken. Daar organiseerde Wings to Victory de bijeenkomst. Meer dan tweehonderd oorlogsgraven werden voorzien van een lichtje. Het is tweede keer dat dit in Vlissingen gebeurt. Vorig jaar kwamen daar zo'n twintig mensen op af. En dit jaar stonden vlak voor het begin rond de zestig mensen te wachten in de aula van de begraafplaats om een lichtje aan te steken. Na een korte instructie, gaat het gezelschap onder begeleiding van medewerkers van de gemeente de donkere begraafplaats op.

Het initiatief voor de kaarsjesactie is drie jaar geleden genomen door Dick Jansen uit het Friese Burgum. Hij bedacht een aantal dagen voor kerst dat het mooi zou zijn om een lichtje te branden op de oorlogsgraven in het dorp. Daarbij hoopte hij dat deze actie door een aantal andere dorpen en steden zou worden overgenomen, maar durfde niet te dromen dat er nu op 140 plekken kaarsjes worden aangestoken.

De eerste stop is bij monument De Volharding, dat de acht 'meisjes' van de gelijknamige wasserij herdenkt. De meiden, waarvan de jongste 14 en de oudste 22 jaar, kwamen om bij het bombardement op Vlissingen van 31 mei 1943. Ook worden er kaarsjes aangestoken bij het bevrijdingsmonument dat de 25 burgers herdenkt die tijdens de bevrijding van Vlissingen tussen 1 november en 4 november 1944 omkwamen.

Ondanks de vele belangstellenden beweegt de stoet van mensen zich vrijwel geluidloos en in stilte over de begraafplaats op weg naar het Brits ereveld, waar 200 graven liggen van gesneuvelde soldaten uit de Gemenebest landen. Het merendeel van de graven is geadopteerd door belangstellenden die regelmatig het graf bezoeken en verzorgen.