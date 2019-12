Chocokransjes in je kerstboom? Je hond kan ervan doodgaan...

Uit een rondgang langs Zeeuwse dierenartsenpraktijken blijkt dat vooral de chocolaatjes in de kerstboom dieren ziek maken. Honden en in mindere maten katten -die zijn wat kieskeuriger- kunnen er een flinke vergiftiging door oplopen. In de chocolade zit het stofje theobromine en het dierenlichaam kan dit niet afbreken. Hoe donkerder de chocola, hoe meer theobromine.

'Sommige dieren overlijden'

"Dieren worden suffig, soms gaan ze braken of kwijlen, soms raken ze in coma", zeggen dierenartsen Lise van Hecke en Steffie Cornelissen.Als we er op tijd bij zijn kunnen we ze behandelen. Maar het komt voor dat dieren er aan overlijden."

Dierenarts Lise van Hecke in de behandelkamer van de praktijk in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De meeste mensen weten wel dat chocolade giftig is voor dieren. Maar ja, het staat zo gezellig in of onder de boom, op een plek waar dieren er bij kunnen. "Sommige honden eten alles, ook sokken of ballen, we hebben wel eens een hond gehad die scheermesjes had opgegeten", aldus dierenarts Cornelissen. "Als je dat weet, hang dan de versiering hoog in de boom en pas sowieso op met koek of chocola."

Ook oppassen met....

Huisdieren zijn overigens op nog veel meer dingen dol, die niet goed voor ze zijn. De besjes van de decoratieve takjes hulst of het groen van maretakken kunnen ook vergiftigingsverschijnselen geven. En honden kunnen slecht tegen druiven en rozijnen. Waarom die giftig zijn is niet bekend, maar ze kunnen leiden tot braken, diarree en acuut nierfalen.