Dit vinden onze kijkers en luisteraars de twintig beste kerstnummers ooit gemaakt

Wat zijn de twintig beste kerstnummers ooit gemaakt? (foto: Omroep Zeeland)

Radiopresentator Elias den Hollander en redacteur Stefan Daane stelden een longlist van bijna honderd kerstplaten samen. "Naast de alom bekende kerstdeuntjes wilden we ook onderzoeken wat minder voor de hand liggende kerstmuziek zou doen bij ons publiek", zegt Elias. "We wilden een keuzelijst voor een breed publiek. Ik heb bijvoorbeeld nummers van James Last, Eddy Wally, Wizzard, Annie Lennox en Al Green en Freddy Quinn gepusht." Stemmers mochten ook eigen voorkeuren indienen.

Top 5 Elias 1. Santa Claus Is Coming To Town (live) - Bruce Springsteen& The E Street Band

2. Have Yourself A Merry Little Christmas - Frank Sinatra

3. Must Be Santa - Bob Dylan

4. Home For Christmas - Maria Mena

5. Schlittenfahrt zum Weihnachtsmarkt - James Last

Stefan is helder over zijn voorliefde voor Rowwen Hèze en The Pogues. Hij hoopte dat Kerstmis van de Limburgse band in de top 20 zou eindigen. Helaas voor hem: op Rowwen Hèze werd niet genoeg gestemd voor een positie in de lijst. Maar The Pogues behaalden de onderste regionen met het meeslepende Fairytale of New York, een duet met zangeres Kirsty MacColl.

Top 5 Stefan

1. Fairytale of New York - The Pogues & Kirsty MacColl

2. Merry Christmas Everybody - Slade

3. Stop The Cavalry - Jona Lewie

4. Must Be Santa - Bob Dylan

5. Kerstmis - Rowwen Hèze

Zowel Stefan als Elias zijn tevreden over de uiteindelijke lijst. "Muziek is emotie, ook kerstmuziek. Het leverde mooie, bijzondere verhalen op die we hebben voorgelezen op de radio", zegt Elias. Van mensen die een geliefde missen of een (nare) herinnering hebben aan hun overleden konijntje als Flappie wordt gedraaid. "En als jouw dochter vanuit het midden uit het land onderweg is naar Goes is de link met Chris Rea snel gelegd", zegt een lachende Stefan.

Elias: "Ik had Bruce Springsteen met Santa Claus Is Coming To Town graag in deze lijst zien staan. Ik zag het hem meermaals live zingen en dat was heel indrukwekkend. En toen Bob Dylan in 2009 een kerstalbum uitbracht kreeg hij veel kritiek. Maar daar staat wel het opzwepende Must Be Santa op, een vrolijk nummer dat hopelijk ooit door het grote publiek wordt ontdekt."

Dubieuze eer voor Mariah Carey

Het nummer dat de meeste stemmers niet meer kunnen horen is All I Want For Christmas van Mariah Carey. Op twee staat Youp van 't Hek met Flappie en op drie Wham! met Last Christmas. Die drie liedjes zorgen voor verdeeldheid, want die nummers staan ook hoog in de uiteindelijke Top-20. Gehaat en geliefd dus.

Elias en Stefan tijdens de uitzending van de Kerst Top 20 (foto: Omroep Zeeland)

Mocht er volgend jaar een vervolg komen dan wil het tweetal de longlist uitbreiden. "We waren vergeten om Christmas Was A Friend Of Mine van de Nederlandse zangeres Fay Lovsky en Christmas Time (Is Here Again) van The Beatles er tussen te zetten. Dat gaan we rechtzetten."

20. Michael Bublé - Christmas (Baby Please Come Home)

19. Paul McCartney - Wonderful Christmas Time

18. The Pogues and Kirsty MacColl - Fairytale of New York

17. Jona Lewie - Stop The Cavalry

16. Urbanus - Bakske Vol Met Stro

15. Mud - Lonely This Christmas

14. Boney M - Mary's Boy Child/Oh My Lord

13. Paul McCartney - We All Stand Together

12. José Feliciano - Feliz Navidad

11. Coldplay - Christmas Lights

10. Queen - Thank God It's Christmas

9. Bryan Adams - Christmas Time

8. Slade - Merry Xmas Everybody

7. Youp van't Hek - Flappie

6. Bing Crosby - White Christmas

5. John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)

4. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

3. Band Aid - Do They Know It's Christmas

2. Wham! - Last Christmas

1. Chris Rea - Driving Home For Christmas