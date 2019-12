Meer supermarkten open op eerste kerst; 'Er zit geen dwang achter'

In Oostburg konden klanten zelfs terecht in twee supermarkten, toch handig voor die laatste boodschappen. "Ik heb alles voorbereid, maar op het laatste moment kom ik erachter dat ik geen wijn heb", zegt Karin Jansen uit Oostburg terwijl ze door de gangpaden van de Albert Heijn struint. Ze pakt een doosje thee uit het rek. "Als je er dan toch bent, kan je ook nog wat andere dingen meenemen."

Zalm, ananas... Oja, ontbijt!

Aardenburger Mario Corthals en zijn vrouw hebben nog wat meer nodig. "Tweede kerst moeten we zelf het eten klaarmaken. We hebben al een deel gehaald, dit is de rest", zegt hij, terwijl hij naar zijn kar wijst. Iets verderop staat Elizabeth Muys uit Antwerpen op haar lijstje te turen. "Nog wat zalm, een ananas en we bleken ook ontbijtspullen te zijn vergeten."

Maar je hebt natuurlijk ook mensen die bij thuiskomst ontdekken dat ze méér zijn vergeten dan ananas en zalm. Ed Landman uit Breda schiet in de lach. "Dit ben ik allemaal vergeten." Zijn kar ligt bomvol met groenten, brood, keukenpapier, fruit... "Ik zat alleen in mijn vakantiehuis in Groede en had al boodschappen gedaan. Mijn vrouw is gisteren gearriveerd... Naja, dit is het resultaat."

Voor sommige mensen is het een normale boodschappen-dag. (foto: Omroep Zeeland)

Allemaal zijn ze het er over eens dat het tóch wel makkelijk is dat de supermarkt open is. "Het is lekker rustig", zegt Corthals. Maar, maakt Jeannette Heij uit Oostburg de kanttekening: "Het zou niet per se hoeven. Ik gun de medewerkers ook wel een vrije dag." Zelf heeft ze een paar avocado's en limoen gehaald, voor een last minute verzonnen voorgerecht. "Maar als de supermarkt niet open was geweest, hadden we iets anders gemaakt."

Werken tijdens kerst?

Vakbond FNV waarschuwde vandaag nog bij de NOS dat niet iedereen zit te wachten op werken tijdens de kerst. Bij de Albert Heijn in Oostburg houden ze daar rekening mee. "Er zit geen dwang achter", lacht baliemedewerker Erik Wijffels. "We geven van tevoren zelf aan of we willen werken of niet."

Werken en winkelen in de supermarkt in Oostburg vandaag. (foto: Omroep Zeeland)

Hij vindt het zelfs wel fijn om te werken op kerst. "Het is eens wat anders. De mensen zijn heel relaxt, er hangt een leuke sfeer in de winkel. En vanavond ben ik vrij en kan ik ook nog kerst vieren."