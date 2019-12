Auto en rijbewijs kwijt na scheuren door Middelburgse woonwijk

Aanhouding door de politie (foto: Omroep Zeeland)

Een motoragent wilde 's ochtends rond 6.15 uur de personenauto controleren, omdat hij vond dat de auto op een 'opvallende manier' over de Blauwedijk in Middelburg reed, zoals de politie het omschrijft. De automobilist ging er met hoge snelheid vandoor.

Via de Schroeweg reed hij met ongeveer 100 kilometer per uur de Statenlaan in. Toen de agent een stopteken gaf voerde de automobilist zijn snelheid nog verder op tot af en toe 120 kilometer per uur.

De achtervolging ging nog een aantal straten verder. Uiteindelijk parkeerde de man zijn auto en ging er rennend vandoor.

Beginnen bestuurder

De man werd niet veel later gevonden op het Meiveldpad in het park. Hij heeft vastgezeten, maar mocht 's middags weer naar huis. Zijn auto is in beslag genomen, net als zijn rijbewijs. Het ging om een beginnend bestuurder en hij bleek bijna vier keer teveel gedronken te hebben.

Binnenkort wordt overlegd met het Openbaar Ministerie over hoe deze zaak verder afgehandeld moet worden.