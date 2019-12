Roompot zegt huur op van 200 staanplaatsen: 'Mijn chalet staat er net vijf weken'

Sommige families staan net een kleine maand op de camping en zijn van tevoren niet gewaarschuwd, ook niet toen ze expliciet vroegen naar eventuele herstructureringsplannen op het park.

Michaël Klein uit het Duitse Mönchengladbach was blij toen hij na jaren zoeken een geschikt plekje vond langs de Zeeuwse kust. Hij wilde de staanplaats op Camping Zeebad eerst nog wel even bekijken voordat hij het huurcontract tekende. En zo liep hij dit najaar over de camping met een medewerker van Roompot. Het viel Michaël op dat op een aantal plekken bungalows werden gebouwd en vroeg of er voor de rest van het park ook herstructureringsplannen waren. De medewerker van Roompot zei dat dit niet het geval was, en dat er de komende jaren wel wat kleinere werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Zo zouden de internetverbindingen worden verbeterd en een aantal waterleidingen worden aangepakt.

Klein was gerustgesteld en tekende 15 november vol vertrouwen het huurcontract met Roompot. Dezelfde dag nog kwam zijn gloednieuwe chalet aan op de camping en is geplaatst. De schok was dan ook groot toen een kleine maand later, op 18 december, het huurcontract per eind 2020 werd opgezegd. Sindsdien slaapt hij slecht, is zijn kerstvakantie aan de Zeeuwse kust verpest en is hij moedeloos. In de afgelopen dagen heeft hij via internet de hele Nederlandse kust afgezocht, tot aan Den Helder aan toe, maar geen enkele camping heeft een plek voor hem waar hij met zijn chalet kan komen staan.

In de aap gelogeerd

De Duitser is niet de enige die zich in de kou voelt gezet door Roompot. Ook Mario Bot en zijn vrouw Katja voelen zich zwaar gedupeerd. Zij namen deze zomer een chalet en de huur van een standplaats over op Camping Zeebad. "We hebben nog expliciet gevraagd naar eventuele veranderingen", zegt Bot. "En toen werd ons gezegd dat het alleen kleine veranderingen waren." Waarop hij, net als Klein, te horen kreeg dat het internet werd verbeterd en een aantal leidingen zou worden vervangen.

"Nu ben ik zwaar in de aap gelogeerd. Als je het een beetje ruw inschat, met de aanleg van een tuintje erbij, dan denk ik dat ik wel aan de 90.000 euro kom die ik heb geïnvesteerd", rekent Bot even snel voor. "Nu moeten we verkopen met verlies en ik denk dat we voor de helft wel de boot in gaan." Michaël Klein wil niet zeggen hoeveel de aanschaf van het chalet, het transport naar Breskens, de aanleg van stroom- en waterleidingen en de tuin hem heeft gekost. Maar hij wil wel kwijt dat het "om een bedrag met zeven getallen gaat".

Een staanplaats aan de kust is niet meer te betalen voor de kleine man

Roompot laat in een reactie weten begrip te hebben voor de emoties. "Daarom hebben we ook een overgangsjaar ingesteld van een jaar", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Hij vindt het vreemd dat er deze zomer nog niks bekend was over de veranderingen. "Dat lijkt mij sterk. Ik vind het vreemd dat er gezegd zou zijn dat er niks zou gaan gebeuren. Maar ik heb geen zin in een welles-nietes spelletje."

In de mail uit september staat dat er niks bekend is over eventuele veranderingen op het park (foto: Omroep Zeeland)

Maar in een email die in september door het parkmanagement naar een potentiële huurder is gestuurd, staat het zwart op wit: "Op dit moment heb ik nog niks gehoord over veranderingen op Camping Zeebad." In reactie hierop laat Van Outryve weten dat het parkmanagement wellicht niet op de hoogte was van de nieuwbouwplannen.

Maar daar geloven Mario en zijn vrouw Katja niks van. "Alle veranderingen op je perceel, of het nou een andere eigenaar is, of het plaatsen van een schuurtje, moet je melden aan het parkmanagement, die dit weer doorgeeft aan het hoofdkantoor in Goes." In hun ogen had het hoofdkantoor kunnen ingrijpen.

Ook over de tegemoetkoming die Roompot doet aan de gedupeerde huurders en de helft van hun huurgeld dat ze terugkrijgen, zijn ze niet te spreken. "Dat is een sigaar uit eigen doos. Want dat zijn ze verplicht te doen. Dat staat ook zo in de Recron-voorwaarden."

Niet onze taak

Desgevraagd laat Roompot weten geen uitzondering te willen maken voor de gedupeerde huurders. "Wanneer men een investering doet is er nooit een goed moment om dit door te voeren." Daarnaast is het volgens Outryve geen taak van Roompot om mensen op voorhand te waarschuwen. "Het verhuren en bouwen van chalets is iets tussen de fabrikant en de koper. Daar zitten wij niet tussen."

Vervolgstappen

Van het weekend gaan de chalet-eigenaren overleggen of en welke vervolgstappen ze nog willen nemen tegen Roompot. Maar Mario Bot ziet de slagingskansen somber in. "Ze staan volledig in hun recht dit te doen. Maar ze konden wel even op tijd aangeven dat er iets ging veranderen. We zitten hier nu vijf maanden. Ik vind dit wel kort dag."