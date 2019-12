Lekker aanmodderen op tweede kerstdag, in alle vroegte wandelen in het Land van Saeftinghe

"M'n kinderen waren niet meteen enthousiast, die wilden niet zo vroeg op en aan de modder moesten ze ook nog even aan wennen." Mariëlle Dekker uit Apeldoorn lacht terwijl ze door de modder stapt. "Maar ik dacht: gisteren hebben we een hele dag binnen gezeten en veel gegeten, dus het is mooi om nu lekker actief een wandeling te maken."

Ze is zelf opgegroeid in Reuzenhoek, maar was nog nooit in het Verdronken Land van Saeftinghe geweest. Dat geldt ook voor de familie Moeleker uit Terneuzen. "M'n vader vroeg of ik zin had om mee te gaan", grinnikt zoon Teun. "Dus ik dacht: lekker wandelen in de natuur, daar heb ik wel zin in." Vroeg opstaan was geen bezwaar. Dat hij geen laarzen had ook niet, op zijn gympen ploegt hij stug door. "Ze zitten nog vast. Dit komt wel goed."

Twaalfduizend mensen op excursie

Gids Carla van Dueren den Hollander ziet het ieder jaar iets drukker worden tijdens de kersteditie van de excursie. "Voor vandaag heeft tachtig man zich opgegeven." Bijna twaalfduizend mensen, het maximum aantal dat jaarlijks aan de excursie mag meedoen, gingen hen al voor. Maar met kerst is het toch anders.

"Er heerst toch net een wat andere sfeer dan bij de excursies in de rest van het jaar", zegt Van Dueren den Hollander. "En met deze editie sluiten we het excursiejaar af." Ze draait zich om naar de groep. Vanwege de drukte zijn de deelnemers verdeelt over drie groepen. "We gaan nu door een moddergeul. Gewoon doorstappen, niet gaan springen, dan komt het allemaal goed."

Schoen verloren

De eerste geul komt iedereen vrij ongeschonden door, op een verloren schoen na. "Hij had z'n veter niet gestrikt", lacht moeder Mariëlle terwijl ze een driedubbele knoop in de veter van haar zoons schoen doet. Twee geulen verder is iedereen al een stuk modderiger. Het mag de pret niet drukken. Vanavond kan iedereen weer opgepoetst aan het volgende kerstdiner verschijnen. Want die calorieën van gisteravond, die zijn er nu wel af.