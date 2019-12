Zeeland Wordt Wakker: Lage bromtonen, kerststallen en verlichte tractoren

Zeeuwen hebben het meeste last van het geluid van ventilatie- en koelsystemen (foto: NOS)

Lage bromtonen, veel mensen horen het geluid niet, maar mensen die er wel gevoelig voor zijn kunnen er zoveel last van hebben dat het hun nachtrust verstoord. Uit een enquête van Omroep Zeeland in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS blijkt dat met name de bromtonen van de enorme ventilatie- en koelsystemen op grote gebouwen als heel hinderlijk worden ervaren.

Lees ook:

Dode (42) en gewonde (24) bij eenzijdig ongeval Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Bij een eenzijdig ongeluk in Vlissingen is gisteravond een 42-jarige man uit Oost-Souburg om het leven gekomen. Een 24-jarige Vlissinger raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Lees ook:

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

En de kerst zit er weer op. Voor de een is dat een zegen, maar degene die er geen genoeg van kunnen krijgen, kunnen vandaag het beste naar Hengstdijk. Daar opent in de Catharinakerk de kerststallen-tentoonstelling, met stallen in alle soorten en maten van over de hele wereld. De tentoonstelling opent vanmiddag om 13.00 uur. En vandaag geen tijd? Geen nood. De kerststallen zijn nog tot en met 30 december te bewonderen.

Verlichte tractoren

En als je toch in Heikant bent vandaag, kan je daarna meteen doorrijden naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar rijden vanavond vanaf 18.30 uur tractoren een route vanuit Oostburg naar Aardenburg, Eede en Sint Kruis. Deelnemers aan de tocht zijn verplicht hun tractor te versieren en sierlijk te verlichten. De mooist versierde en verlichte tractor valt aan het einde van de route in de prijzen.

Is dit te laat, dan kan je ook naar Grijpskerke. Daar vertrekt om 17.00 uur een verlichte stoet van tractoren voor een route over Walcheren. Deze route gaat via Buttinge, Sint Laurens, Serooskerke, Gapinge, Veere, Vrouwenpolder, Oostkapelle, Aagtekerke, Domburg en eindigt rond 22.00 uur in Westkapelle. De avond wordt hier afgesloten met live-muziek.

Roodborstje (foto: Ineke Marjee)

Weer

De dag start nevelig en bestaat er de kans dat het ook mistig wordt. Daarbij valt er hier en daar een beetje regen in vorm van motregen. Het goede nieuws komt vandaag uit het noorden, want in de loop van de dag komt de opklaringen daar vandaan en gaat de zon schijnen. De maximum-temperatuur ligt rond de 6 graden. Vanavond en vannacht is het helder, maar daardoor kan er wel mist ontstaan en is er kans op gladheid.