Gewonden, zwaar beschadigde auto en verwarring bij eenzijdig ongeluk Goes

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (foto: HV Zeeland)

Toen de politie ter plaatse kwam liepen er drie personen rond de auto, van wie de 29-jarige man gewond was. Die is onderzocht door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De eigenaar van de auto, een 28-jarige man uit Wemeldinge mankeerde niks.

Ook is er nog een vrouw uit Krabbendijke naar het ziekenhuis gebracht. Zij liep ook op de plek van het ongeval rond en is om nog onduidelijke redenen ook onderzocht door het ambulancepersoneel. Voor de zekerheid is zij ook naar het ziekenhuis gebracht. Maar het is volgens een woordvoerder van de politie onduidelijk of deze vrouw ook in de auto zat, of toevallig op de plek aanwezig was en om een andere medische reden mee is genomen door ambulancepersoneel.