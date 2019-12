In Goes staan de goedkoopste benzinestations van Zeeland

De Agrisneltank aan de Van Hertumweg in Goes was het afgelopen jaar het goedkoopste tankstation in Zeeland (foto: Google Streetview)

Onbemande tankstations zijn volgens het onderzoek van MultiTankcard (MTC) beduidend goedkoper dan bemande tankstations. Bij onbemande tankstations betaalt de automobilist gemiddeld 1,61 euro per liter, bij bemande tankstations kost een liter benzine zes cent meer.

De goedkoopste tankstations in Nederland zijn te vinden in Gelderland. Bij de Tango in Groenlo en de Total in Ruurlo betaalden automobilisten afgelopen jaar gemiddeld 1,55 euro voor een liter Euro95. Bij de zuiderburen is tanken nog een stuk goedkoper. Net over de grens in België kostte een liter benzine gemiddeld 1,39 euro.

MTC baseerde het onderzoek op alle bij het bedrijf geregistreerde tankbeurten van januari tot en met november van dit jaar. De benzineprijs steeg in die periode van 1,61 euro per liter naar 1,65 euro.