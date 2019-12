De Roller Coaster van Danny Vera is niet te stoppen en staat wéér in Top 40

Danny Vera keert met Roller Coaster terug in de Nederlandse Top 40 (foto: ANP)

Mogelijk heeft het extra ritje van Vera's Roller Coaster in de Top 40 te maken met aandacht van landelijke radiostations. Deze week is de Top 2000 op NPO Radio 2 afgetrapt, waarin de zanger uit Middelburg op plek 4 staat en daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer ooit is.

Lees ook:

Ook bij de luisteraars van 3FM bleek Danny Vera vorige week populair. Tijdens de dagenlange wandeltocht van dj's werd vorige week geld opgehaald voor slachtoffers van mensenhandel. Luisteraars konden in ruil voor een bijdrage een plaat aanvragen. Bij de meest aangevraagde platen staat Roller Coaster van Danny Vera op plek 2.

De return van Roller Coaster is niet het enige Zeeuwse succes in de Nederlandse Top 40. Emma Heesters staat al weken op de tweede positie met haar nummer Pa Olvidarte dat ze samen met Rolf Sanchez opnam voor het tv-programma De Beste Zangers.

2019 was toch een succesvol jaar voor Zeeuwse artiesten in de Nederlandse Top 40. Naast Emma Heesters en Danny Vera, heeft Joe Buck met zijn nummer The Way You Take Time zo'n drie maanden in de Top 40 gestaan. Zijn hoogste positie was plek 22.

Zeeuwse artiesten in de Nederlandse Top 40 in 2019