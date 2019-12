Goese boekhandelaar zocht levensloopbestendige winkel

Heddema belandde per toeval in het boekenvak. Ze solliciteerde bij De Koperen Tuin toen ze haar baan in het onderwijs kwijt raakte. Later nam ze de zaak zelfs over toen de eigenaren plotseling kort na elkaar overleden.

Alles hing al die jaren van toevalligheden aan elkaar, dit is de eerst keer dat ik een bewuste beslissing heb genomen" Manda Heddema- boekhandelaar

Twee argumenten gaven de doorslag bij haar besluit om de Koperen Tuin te verkopen. Heddema was op zoek naar een kleinere winkel zonder trappen, die ze nog één keer naar haar hand kon zetten. Die levensloopbestendige boekhandel vond ze op de Utrechtse Heuvelrug in Driebergen.

Goes is te klein

Ook heeft Heddema haar bedenkingen over het bestaansrecht van twee grote zelfstandige boekwinkels in Goes, Het Paard van Troje én De Koperen Tuin. Antoni Fierloos, de eigenaar van het Paard van Troje, neemt nu haar boekhandel over en dat is volgens Heddema een win-win situatie.

Niet iedereen denkt er trouwens zo over. De vaste klanten in de boekwinkel gaan haar vooral heel erg missen

Op maandagmiddag 30 december is er een receptie in de boekhandel in Goes om persoonlijk afscheid van Manda Heddema te nemen. Voor wie dan niet kan heeft Meddema nog een boodschap....