Ouderen woest over sluiting recreatieruimte in woonzorgcentrum

"Het is verschrikkelijk, ik heb er gewoon geen woorden voor. Als de recreatieruimte verdwijnt moet ik maar achter de geraniums gaan zitten, want ik weet het ook niet meer", vertelt bewoonster Els van den Dries. "Ik schrok ervan want je leert de bewoners door het afschaffen van de ruimte helemaal niet meer kennen. Alleen in de lift zeg je elkaar dan nog gedag, maar dat is het", voegt bewoner Tjeu Kwakman eraan toe.

'Onfatsoenlijk'

Het activiteitenboekje van de maand januari lag al op de deurmat bij de bewoners en de dag erna volgde de brief waarin stond dat het programma niet meer doorging. "Het is onfatsoenlijk om dit niet in overleg te doen, dus ik zou graag nog een toelichting willen krijgen van de SVRZ", zegt Kwakman. Het ergste vindt Van den Dries dat de nieuwjaarsborrel ook is afgelast. "Dat is toch wel het minste dat gedaan kan worden."

Zowel de bewoners van Lancasterhof als Vorsvliet in 's-Gravenpolder hebben deze brief ontvangen. De dorpsraad van Nieuwdorp zet het op de agenda en ook woningcoöperatie Beveland Wonen die bij de financiering van de recreatieve activiteiten is betrokken, probeert een oplossing te vinden. Samen met de SVRZ gaan ze hierover in overleg en beloven de bewoners op de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen.