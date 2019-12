'Bromtonen, ik word er 's nachts wakker van'

Uit een enquête van Omroep Zeeland in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS blijkt dat met name de bromtonen van de enorme ventilatie- en koelsystemen op grote gebouwen als heel hinderlijk worden ervaren. In Zeeland werden de gebouwen van de Zeeuwse Bibliotheek en de HZ University of Applied Sciences, beiden in Middelburg, het vaakst genoemd.

Rob Dreessens woont tegenover het gebouw van de hogeschool aan de Poelendaelesingel. Sinds de HZ zich in het gebouw heeft gevestigd hoort hij een laag brommend geluid. "Vooral 's nachts heb ik er last van. Ondanks dat ik met oordopjes slaap, word ik toch vaak om een uurtje of vier wakker van het geluid. Ik word er helemaal gek van."

Heel slecht voor m'n humeur

De geluidsoverlast zorgt bij Dreessens ook voor psychische klachten. "M'n nachten worden onderbroken, waardoor ik vaak moe ben. Ik kan me ook moeilijker concentreren. Dat heeft invloed op m'n humeur en m'n dagelijks leven." Daarom gaat hij zo nu en dan overdag naar bed om te slapen. Het geluid wordt dan namelijk overstemd door omgevingsgeluid, waardoor hij er geen last van heeft.

Bromtonen zorgen bij Rob Dreessens voor psychische klachten (foto: Omroep Zeeland)

De HZ University of Applied Sciences laat weten dat ze de klachten over geluidsoverlast steeds serieus hebben genomen. Ze hebben technisch onderzoek gedaan naar het klimaatbeheerssysteem en de tijden dat deze in gebruik is, aangepast naar doordeweekse dagen van zeven uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

Extra analyse

De HZ had verwacht dat de mogelijke overlast hier mee was weggenomen. Dit bleek echter niet het geval. Aanvullend voeren ze daarom nu geluidsmetingen uit, waarna de resultaten worden geanalyseerd. Mocht hieruit blijken dat de geluidsoverlast toch door het gebouw wordt veroorzaakt, dan gaan ze op zoek naar een passende oplossing.

Het klimaatbeheerssysteem van de HZ in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Dreessens heeft de overheid ook een belangrijke taak om deze problematiek op te lossen. De overheid moet volgens hem veel meer kijken naar dit soort systemen. Hoe groot is het systeem? Waar wordt ze geïnstalleerd? Hoe zit het met de geluidsnorm? "Kijk, ik heb een klein keteltje en die hoor je niet. Maar een groot gebouw moet ook verwarmd en geventileerd worden en daarvoor heb je grote installaties nodig. Laat je dat toe midden in een stad vraag je dus om problemen."