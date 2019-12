Dit zijn de mooiste Zeeuwse foto's van 2019

Ook de mooiste Zeeuwse foto's in je tijdlijn? Volg Omroep Zeeland op Instagram.

17. Willem-Alexander opent herdenkingsjaar

In Terneuzen is op zaterdag 31 augustus de start gegeven van de viering van 75 jaar vrijheid. Koning-Willem Alexander gaf het startsein voor het landelijke herdenkingsjaar.

16. Zeeland in de sneeuw

Begin dit jaar was Zeeland bedekt onder een laag met sneeuw. En dat zag er zo uit.

15. Surfen in de regenboog

Deze surfer ging op zoek naar een pot met goud bij Domburg. Of hij het goud gevonden heeft, weten we niet, maar Danny Bastiaanse wist het wel prachtig vast te leggen.

14. Zonsondergang bij Zeelandbrug

Overal in Zeeland is de zonsondergang natuurlijk prachtig. Een vogel ziet de zonsondergang bij de Zeelandbrug op deze manier.

13. Haven in Goes

Als het windstil is, zie je de huizen aan de haven in Goes twee keer.

12. Ride for the Roses

De Ride for The Roses heeft op zondag 15 september ruim 850.000 euro opgebracht voor KWF Kankerbestrijding. Het bedrag werd bij elkaar gefietst door zo'n 7.000 deelnemers. Het was dit jaar de derde keer dat de landelijke Ride for the Roses in Zeeland werd gehouden.

11. Pot goud in Lange Jan

Meerdere potten met goud dit jaar in Zeeland. Ook is het niet bekend of de pot met goud in de Lange Jan is opgehaald.

10. Zeelandbrug

De zonsondergang bij de Zeelandbrug is mooi, maar ook met donkere wolken krijg je fraaie plaatjes. Zoals deze foto van Vivian Kramer.

9. Oosterschelde

Zon, strand, schip, Oosterschelde. Een gouden combinatie.

8. Maan in Middelburg

Fotograaf Marcel Klootwijk zag in januari een rode maan bij de Lange Jan. Hij wist dat op deze manier vast te leggen.

7. Andere kijk op Zeelandbrug

Nog een keer de Zeelandbrug in dit lijstje met mooiste foto's. Op deze manier zie je de brug niet vaak.

6. Onweer in Vlissingen

Donders! Half augustus trokken onweersbuien over de provincie. Fotograaf Robin Hardeman maakte deze foto in Vlissingen.

5. Bolus aan de muur

Is een banaan op de muur geplakt kunst? Nee, natuurlijk niet. Een bolus daarentegen...

4. Magisch Zeeland

Soms is het uitzicht in Zeeland magisch. Kijk maar eens naar deze foto van Karin de Bruin.

3. Herten in ochtendzon

Deze herten genoten in oktober van een prachtige zonsopkomst in natuurgebied Oranjezon.

2. Bloedmaan

Begin januari kregen we in Zeeland een roodkleurige maan aan de hemel te zien. Daniël Steenbergen stond in Domburg op het strand en voegde meerdere foto's samen.

1. Zeeuwse mossel

Geloof het of niet, de meeste likes op Instagram kregen we op dit plaatje van...een mossel. Het is een reactie op het plaatje van een ei dat op Instagram wereldwijd een recordaantal likes kreeg.